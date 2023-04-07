Курс доллара превысил 82 руб., евро — 90 руб. впервые с апреля 2022 года

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже поднялся выше 82 руб. — это очередной максимум почти за год. Курс евро вырос до 90 руб. впервые с 14 апреля 2022 года. Это следует из данных торгов на Мосбирже.

Курс доллара с расчетом «завтра» на 7.25 мск рос на 71 копейку — до 82,08 руб., юаня — на 13 копеек, до 11,93 руб., евро — на 63 копейки, до 89,78 руб.

Рубль слабеет на фоне негативной внешнеэкономической конъюнктуры с увеличением импортных операций, ожидания оттока капитала, в том числе из-за выхода западных компаний. В ближайшее время эксперты ожидают продолжения роста курса доллара до значений 83–84 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробнее о динамике курса — в материале «Рубль на властном слове».