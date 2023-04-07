Вучич: Сербия не может гарантировать, что продолжит сохранять нейтралитет

Сербия старается сохранять нейтралитет в отношениях с Западом и Россией, но не может гарантировать, что так будет продолжаться, заявил сербский президент Александр Вучич. Он пояснил, что его страна без Европы «не может сделать многого».

Господин Вучич утверждает, что Сербия пока способна сохранять «свой военный нейтралитет» и не хочет присоединяться ни к НАТО, ни к объединениям вроде Организации договора о коллективной безопасности.

«Хотим ли и далее быть в силах (сохранять нейтралитет.— "Ъ"), в этом я вам поклясться не могу и это нереально, несерьезно и безответственно… Мы хотим идти к Европе, знаем, насколько трудные условия особенно по Косово, о чем будем говорить позднее, но мы не можем без Европы сделать многого... у нас нет большого выбора и другого пути»,— сказал он в эфире радио и телевидения Сербии (цитата по «РИА Новости»).

Александр Вучич неоднократно обещал не присоединяться к санкциям против России. Он считает ограничения безрезультатными, хотя и признает, что из-за отказа их вводить у Сербии не осталось союзников. В феврале он сказал, что не знает, сколько выдержит без введения антироссийских санкций. Сербия также планирует совместные с НАТО военные учения.

О политике сербского правительства — в материале «Ъ» «Президент Сербии зовет на помощь парламент».

Лаура Кеффер