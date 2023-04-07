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Коммерсантъ FM
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Израиль наносит удары по сектору Газа

Армия Израиля наносит удары по сектору Газа, сообщила пресс-служба израильской армии. Атака началась в момент, когда в Израиле проходит заседание военно-политического кабинета, который должен оценить ситуацию в сфере безопасности после того, как накануне днем Израиль был атакован одновременно с территории Ливана и сектора Газа. Израильские военные обвинили в атаке палестинское движение «Хамас», которое контролирует сектор Газа, но его подразделения есть и в Ливане.

Так совпало, что глава политбюро «Хамас» Исмаил Хания на этой неделе находился в Бейруте. В четверг вечером он провел встречу с руководством базирующихся в Ливане палестинских движений, так или иначе связанных с «Хамас», пообещав сопротивляться израильской оккупации.

«Аль-Джазира» сообщала, что вчера, 6 апреля, с юга Ливана по Израилю было запущено около 30 ракет. Телеканал «Аль-Манар» сообщал о 15 ответных обстрелах со стороны Израиля. Подобного масштаба атаки по северу Израиля не было с 2006 года, когда шла война между Израилем и ливанским движением «Хезболла».

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль поджигают со всех сторон».

Марианна Беленькая

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