Россия намайнила серебро

Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют. Лидером остаются США, однако неопределенность в регулировании криптовалют там может запустить новый передел рынка. Впрочем, в России вообще до сих пор не разработана правовая база для майнеров, подчеркивают эксперты. Кроме того, растут санкционные риски как в отношении российских игроков, так и их контрагентов за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По итогам января—марта РФ впервые вышла на второе место в мире по объемам мощностей, задействованных в майнинге,— 1 ГВт, говорят в BitRiver. Лидером остаются США с 3–4 ГВт майнинговых мощностей. В топ-10 входят также страны Персидского залива (700 МВт), Канада (400 МВт), Малайзия (300 МВт), Аргентина (135 МВт), Исландия (120 МВт), Парагвай (100–125 МВт), Казахстан (100 МВт) и Ирландия (90 МВт).

В прежние годы Россия удерживала третье место. В частности, по данным Кембриджского центра альтернативных финансов, в конце 2021 года по объему мощностей по добыче биткойна РФ опережали США и Казахстан.

Ранее, в 2020 году, по информации того же центра, 65% общего хешрейта биткойна приходилось на КНР, в США и России этот показатель составлял 7,2% и 6,9%, соответственно.

По мнению экспертов BitRiver, позитивная динамика связана с ограничением в прошлом году майнинговой деятельности в Казахстане, а ранее в Китае из-за дефицита электроэнергии. В частности, в конце 2022 года парламент Казахстана ввел лицензирование этого рода деятельности, а также предусмотрел меры по защите национальной энергосистемы от нерегулируемого майнинга.

Развитие американского рынка, добавляет гендиректор BitRiver Игорь Рунец, замедлено ростом цен на электроэнергию, сокращением доходности майнинга и отменой налоговых льгот. «К тому же подавляющее большинство оборудования приобреталось американскими майнерами в кредит, поэтому многие слишком закредитованные компании находятся в процессе банкротства или уже обанкротились»,— поясняет он.

Однако, поскольку лидером по совокупному объему хешрейта остаются США, все внимание участников рынка обращено на действия американских регуляторов, уточняет сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. В частности, они могут спровоцировать очередной передел рынка майнинга, как это произошло в 2021 году из-за жестких действий Китая по ограничению майнинга (см. “Ъ” от 23 июня 2021 года).

В США до сих пор не определен статус криптовалюты, а также не решен вопрос с негативным влиянием PoW-майнинга (наиболее энергозатратный процесс, используемый преимущественно при майнинге биткойна) на экологию. Кроме того, в настоящее время наблюдается потепление со стороны регуляторов азиатских стран к криптоиндустрии, говорит господин Некрасов.

Рост майнинговых мощностей на территории России вполне ожидаем, так как есть ряд областей, которые являются наиболее выгодными для добычи криптовалют с точки зрения цен на электроэнергию, считает директор по маркетингу EMCD Алиса Цуканова. В этих регионах (Иркутская и Свердловская области, Красноярский край и другие) помимо низкой стоимости электроэнергии присутствует «благоприятный для майнинга климат», который позволяет не тратить дополнительные средства на охлаждение оборудования, пояснила госпожа Цуканова.

Впрочем, несмотря на рост индустрии майнинга в России, сохраняются факторы, которые сдерживают ее развитие, отмечают эксперты. В частности, законопроект о регулировании майнинга был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года, однако до сих пор не прошел ни одного чтения. Большое влияние на рынок окажут определенность в регулировании майнинга и соответствующая работа контролирующих органов — как положительно, так и затормозить развитие отрасли и приток иностранных инвестиций, считает сооснователь 51ASIC Михаил Брежнев.

Сбалансированное и выверенное законодательство позволит участникам майнинговой отрасли планировать свою операционную и финансовую деятельность, разрабатывать и реализовывать крупные проекты, привлекать инвестиции и развивать смежные области российской экономики, в первую очередь электроэнергетику и информационные технологии, считает господин Рунец.

Вместе с тем для российских майнеров растут внешнеполитические риски. Господин Брежнев относит к ним усиление санкций как в отношении российских компаний, так и вторичных санкций в отношении банков, бирж, пулов и других иностранных участников, которые работают с российскими майнерами.

Ксения Куликова