Google не примкнет российский магазин

Производители и продавцы электроники критикуют проект постановления правительства, обязывающего предоставлять магазину мобильных приложений RuStore доступ к системным настройкам и разрешениям. Они отмечают, что требование идет вразрез с соглашениями с Google и угрожает производителям телефонов проблемами на мировом рынке. В условиях параллельного импорта нормы по предустановке фактически не исполняются, отмечают юристы. Источники “Ъ” уточняют, что техника, ввезенная в РФ по параллельному импорту, как раз не попадает под действие нового постановления. Риски есть только для дистрибуторов, которые до сих пор работают официально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отзывом Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Samsung, Huawei, «М.Видео-Эльдорадо» и другие) на разработанный Минцифры проект постановления правительства, описывающий правила предварительной установки магазина приложений RuStore. Документ предписывает вендорам и уполномоченным ими лицам интегрировать RuStore в устройство в той же степени, что и магазин производителя ОС или устройства (см. “Ъ” от 8 марта). Такие требования «в большинстве случаев технически невыполнимы», так как Google, разрабатывающая систему Android, запрещает лицензиатам своих системных сервисов (GMS) давать подобные привилегии сторонним приложениям. «Попытка продажи устройства с GMS без лицензии в РФ может привести к отзыву лицензии на модель во всем мире»,— утверждает РАТЭК в предложениях, опубликованных на regulation.gov.ru.

Минцифры доводы РАТЭК не убедили, и соответствующих изменений в проект чиновники не внесли, следует из новой версии документа, опубликованной 5 апреля. В министерстве поясняют, что, например, в смартфонах Samsung и Xiaomi уже и так установлены магазины приложений, альтернативные Play Market Google,— Galaxy Store и GetApps.

RuStore вошел в перечень программ, обязательных к предустановке на продающиеся в РФ телефоны, с 1 января. Ответственность за реализацию электроники без российского ПО лежит на продавцах. Однако они не могут следовать этим нормам в полной мере, так как техника, импортируемая по альтернативным каналам, исходно предназначена для продажи в других регионах, говорит партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Сейчас предлагаются различные способы выхода из ситуации, например предоставление покупателю QR-кода со ссылками на приложения. Но закону такой способ не соответствует»,— отмечает он. Господин Федюкин уточняет, что наказывать участников рынка пока никто не пытается, однако «в условиях легализации параллельного импорта сам факт наличия такого риска выглядит странно».

Участники рынка заинтересованы в том, чтобы их работа соответствовала законодательству — «в условиях, когда из РФ ушли многие бренды, а на рынок попадает продукция, ввозимая путем параллельного импорта, мы ведем диалог с регулятором, для того чтобы нормативные требования были выполнимыми», подчеркивает представитель РАТЭК Антон Гуськов. Он отмечает, что ряд требований может быть эффективно технически реализуем только в процессе производства гаджетов. РАТЭК «находится в контакте с Минцифры» и намерена донести свою позицию до VK, добавил господин Гуськов. В VK отказались от комментариев, В Минцифры не ответили не запрос “Ъ”.

Между тем собеседник “Ъ”, близкий к правительству, обращает внимание на еще одну лазейку: в текущей версии проекта постановления обязанность предустанавливать RuStore распространяется на изготовителей или уполномоченных ими лиц — «это значит, что товары, ввезенные по параллельному импорту, не попадают под действие нормы». Таким образом, поясняет источник “Ъ”, на деле норма может создать проблемы только для тех российских дистрибуторов, которые продолжают официально работать с зарубежными производителями техники. В результате, если постановление вступит в силу, все еще работающим в РФ брендам придется «или ставить под риск весь свой бизнес в мире, что маловероятно, или отказываться от официального присутствия в РФ», добавляет собеседник “Ъ” среди производителей электроники. Раньше закон об обязательной предустановке не требовал доступа к системным настройкам ОС ни для одного приложения.

Юрий Литвиненко, Никита Королев, Тимофей Корнев