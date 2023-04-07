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Коммерсантъ FM
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Израиль нанес удары по Ливану

Армия Израиля объявила, что нанесла удары по объектам палестинского движения «Хамас» на территории Ливана. Телеканал «Аль-Джазира» передает, что взрывы произошли в районе города Тир. По предварительным данным, обстреляли окрестности лагеря Ар-Рашидия для палестинских беженцев, расположенного недалеко от города.

«Армия нанесла удары по целям, в том числе по террористической инфраструктуре, принадлежащей террористической организации "Хамас" на юге Ливана. Армия не позволит "Хамасу" действовать с территории Ливана и возлагает на Ливан ответственность за каждый обстрел, исходящий с его территории»,— говорится в пресс-релизе израильской армии.

Действия Израиля стали ответом на осуществленный вчера, 6 апреля, обстрел его территории из Ливана и сектора Газа. Ночью 7 апреля израильская армия нанесла удары по объектам, принадлежащим «Хамасу», в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ответная реакция страны «заставит врагов заплатить высокую цену».

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль поджигают со всех сторон».

Лаура Кеффер, Марианна Беленькая

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