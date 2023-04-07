Блинкен: США ждут вступления Швеции в НАТО к июлю

Власти США считают, что Швеция станет членом НАТО к саммиту стран альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Euronews.

«Я убежден, что это произойдет — и произойдет скоро. Я ожидаю, что это случится к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Швеция (к этому времени.— "Ъ") присоединится к Финляндии в качестве двух новых членов НАТО»,— сказал господин Блинкен.

Он напомнил, что Венгрия и Турция еще не ратифицировали заявку Швеции. По его словам, у турецких властей «есть законные интересы», но они уже «успешно поработали» с Финляндией. «Я ожидаю, что то же самое произойдет и со Швецией в ближайшие недели и месяцы»,— убежден госсекретарь.

Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции на Украине. Финляндия получила одобрение от всех стран альянса, и 4 апреля в Брюсселе прошла церемония ее вступления в НАТО. У турецких властей есть ряд претензий к Швеции, в том числе ее отказ выдавать предполагаемых террористов. В апреле глава Пентагона Ллойд Остин посетит Швецию для обсуждения планов о ее вступлении в альянс.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Финская вольна».

Лаура Кеффер