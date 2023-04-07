Нехоженые трапы

Как выяснил “Ъ”, аэропорты пожаловались в Минпромторг и Минтранс на то, что не могут оформить электронные паспорта и получить госномера на свою спецтехнику. Без этого, по правилам, они не могут эксплуатировать на аэродромах, например, новые перронные автобусы, противообледенительную технику или самоходные трапы. Теперь в законе этим машинам больше нет определения: их не признают ни спецтехникой, ни транспортом. Аэропорты опасаются затягивания простоев оборудования, критически важного для безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась в Минпромторг и Минтранс с жалобой на невозможность зарегистрировать и законно эксплуатировать свою аэропортовую спецтехнику, что «ставит под угрозу нормальное функционирование» аэропортов. Речь идет о низкопольных перронных автобусах, самоходных пассажирских трапах, противообледенительных машинах, самоходных платформенных транспортерах-перегружателях и другой технике. В МАА подтвердили отправку письма, но от комментариев воздержались. “Ъ” направил запросы в аэропорты Москвы и других крупных городов.

С 2015 года, по решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на них должны оформляться «паспорта самоходной машины и других видов техники». Без паспорта машины нельзя поставить на учет в органах Гостехнадзора и оформить госномера. Если же паспорт не выдан, закон «О транспортной безопасности» запрещает эксплуатировать такую технику. Как рассказали “Ъ” источники в аэропортах, отказы в регистрации начались после перехода на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) и самоходных машин (ЭПСМ) с 1 ноября 2022 года. Аэропорты столкнулись с тем, что правила госрегистрации, записанные в 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники», не распространяются на аэропортовую спецтехнику. МАА просит внести поправки в 297-ФЗ, включив туда подробное определение типов аэропортовой спецтехники, и распространить на нее существующий порядок выдачи паспортов.

Наличие неопределенности в вопросе получения ЭПСМ и постановке на регистрационный учет специальной аэропортовой техники подтверждают и ее поставщики. В ГК «Инфраструктурный проект» отметили, «исходя из информации от конечных эксплуатантов», «поставка ранее законтрактованных машин осложнена отсутствием ЭПСМ на технику». В другой компании-импортере уточнили, что у них тоже копится техника, которую они не могут передать заказчикам без паспортов, но для ряда региональных аэропортов этот вопрос непринципиален: «Надзорные органы закрывают глаза на регистрацию техники, если та не покидает аэродром».

Собеседники “Ъ” в трех крупных аэропортах уточнили, что в их случае контролирующие ведомства требуют обязательной регистрации, номера нужны им для оформления пропусков при перемещении техники. «Кроме того, если мы захотим потом продать технику, мы этого сделать не сможем, как и оформить факт ДТП для страховой без ОСАГО»,— объяснил один из источников “Ъ”. В ряде случаев ангары для обслуживания или временного хранения самоходной спецтехники расположены за пределами аэродромов, и для перемещений также требуется получение номеров. Так, вся аэродромная техника аэропорта Красноярск получила госрегистрацию и паспорта, поскольку выезжает за пределы контролируемой зоны и передвигается по дорогам общего пользования, уточнил техдиректор аэропорта Станислав Елыкомов. Еще в одном аэропорту рассказали, что пока довольствуются закупленной до новых законов техникой, но с проблемой столкнулась компания, которая занимается заправкой топливом.

Несколько источников “Ъ” обеспокоены тем, что с ростом пассажиропотока летом ситуация может стать критической. «Техники будет не хватать: придется гонять без номеров, рискуя налететь на проверки, так как безопасность полетов важнее»,— поясняет один из них. Другой отмечает, что зарегистрированы должны быть в том числе самоходные установки воздушного запуска для двигателей, амбулифты для маломобильных пассажиров, тягачи для буксировки самолетов. «Дешевле сразу закрыть аэропорт, чем платить штраф за каждый выезд без номеров»,— рассуждает он.

Лучшим выходом стало бы возвращение к действовавшим до решений ЕЭК нормам, считает гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев: «Это спецтехника, которая не используется нигде за пределами аэродромов, при этом аэропорты и лизингодатели отвечают за ее учет, страхование и состояние самостоятельно, поэтому требование о номерах избыточно».

Транспортные средства и самоходная техника с любым типом двигателя при мощности более 4 кВт, согласно ГК РФ, являются источником повышенной опасности, а потому подлежат учету, говорит Борис Ионов, официальный представитель АО «Электронный паспорт» (входит в «Ростех», оформляет ЭПТС). Но подтвердить требования по безопасности может только сертификат или иной документ об оценке соответствия — и уже на его основании можно получить ЭПТС и далее регистрировать в Гостехнадзоре. Но аэропортовая техника, согласно 297-ФЗ, не подлежит регистрации, а ЭПТС выдается только на подлежащую регистрации технику (в соответствии с решением ЕЭК №122).

«Сейчас любой аэропорт может купить у любого завода трактор или погрузчик с оформленным ЭПТС, но если этот трактор отнести к категории специальной аэродромной техники, то поставить его на учет Гостехнадзор не должен, это парадокс»,— отмечает господин Ионов, добавляя, что вопрос требует проработки профильных ведомств. Вместе с тем, если аэропортовая отрасль инициирует поправки к закону, важно тщательно продумать перечень регистрируемой техники: если те аэропорты, которые сейчас не ставят спецтехнику на учет, будут обязаны ее оформить, их затраты на транспортный налог могут существенно возрасти, добавил господин Ионов.

Айгуль Абдуллина