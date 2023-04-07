Посол: доля китайских автомобилей на рынке РФ выросла более чем вдвое

По итогам 2022 года Китай экспортировал в Россию 162 тыс. автомобилей, что на 33,4% больше год к году, сообщил в интервью «Известиям» посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, доля марок китайских машин на российском рынке выросла более чем в два раза — с 7% до 19,2%.

«В сфере бытовой и потребительской электроники доля экспорта в Россию составила 4,09 млрд, продемонстрировав прирост в 9,3%. Смартфоны, телевизоры, стиральные машины, холодильники и прочая продукция китайских брендов характеризуются как ростом качества, так и высоким ценовым преимуществом и все больше пользуется одобрением со стороны российских потребителей»,— рассказал дипломат.

По итогам марта продажи легковых автомобилей и LCV упали на 10,6%, до 48,4 тыс. штук, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса. В частности, нарастил долю на рынке и продажи китайский Great Wall Motors и его Haval, заняв по итогам первого квартала 11,5% рынка (17,6 тыс. машин). В прошлом месяце продажи Haval выросли на 100%, до 16,6 тыс. штук, Great Wall — на 688%, до 1 тыс. машин. 4 апреля «Автотор» и китайский BAIC запустили в Калининградской области производство кроссовера BAIC X35 и седана BAIC U5 plus. Начать их продажи планируется во втором квартале.

Подробности — в материале «Ъ FM» «BAIC подъезжает к рынку».

Лаура Кеффер