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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
ФинансыЦифровые активы

Binance возместила своим клиентам похищенные хакерами $6,3 млрд

Криптобиржа Binance полностью компенсировала средства пользователей, похищенные во время октябрьской хакерской атаки. Как сообщила площадка в соцсети X, на возмещение ущерба было направлено более $6,3 млрд из собственных резервов компании.
Для восстановления клиентских балансов биржа выкупила недостающие монеты на открытом рынке и через внебиржевые площадки (OTC). При этом поиск редких активов занял у платформы больше времени, чем приобретение популярных токенов. Компенсации профинансировали за счет корпоративных средств Binance, страхового фонда фьючерсного подразделения и части Фонда безопасных активов для пользователей (SAFU).
Атака на криптобиржу произошла в ночь на 30 октября. По данным расследования, злоумышленники применили социальную инженерию, чтобы взломать ноутбук одного из DevOps-инженеров, что стало исходной точкой взлома криптобиржи. ФБР обвинило в атаке хакерскую группировку из Северной Кореи.