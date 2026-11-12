Binance возместила своим клиентам похищенные хакерами $6,3 млрд

Для восстановления клиентских балансов биржа выкупила недостающие монеты на открытом рынке и через внебиржевые площадки (OTC). При этом поиск редких активов занял у платформы больше времени, чем приобретение популярных токенов. Компенсации профинансировали за счет корпоративных средств Binance, страхового фонда фьючерсного подразделения и части Фонда безопасных активов для пользователей (SAFU).