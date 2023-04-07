Politico: Макрон не убедил Си изменить позицию по Украине

По итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин «не показал никаких признаков изменения своей позиции по поводу войны России с Украиной», пишет Politico. Лидеры двух стран встретились вчера, 6 апреля, в Пекине, их переговоры продлились полтора часа.

Неназванный французский дипломат заявил газете, что во время встречи господин Макрон озвучил обеспокоенность Запада тем, что КНР поставит оружие России, и призвал этого не делать. В ответ «Си сказал, что эта война — не его дело», утверждает собеседник Politico. В своем итоговом заявлении он вообще не упомянул Россию, но сказал, что «Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональным и спокойным».

Издание также обратило внимание, что Эмманюэль Макрон нарушил дипломатический протокол — на пресс-конференции после встречи он говорил почти вдвое больше по времени, чем принимающий его Си Цзиньпин. Politico утверждает, что из-за этого лидер КНР «временами выглядел нетерпеливым и раздраженным», а также «несколько раз глубоко вздохнул» во время выступления французского президента.

Господин Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли с официальным трехдневным визитом в Китай 5 апреля. Financial Times в тот же день со ссылкой на аналитиков написала, что они не сумеют убедить Си Цзиньпина отказаться от поддержки России. Тем не менее президент Франции выразил надежду, что лидер КНР сможет вернуть Россию и Украину за стол переговоров.

Подробнее о его визите — в материале «Ъ» «Переговорчивый президент».

Лаура Кеффер