Главные анонсы 7 апреля

Глава МИД РФ Сергей Лавров продолжит визит в Турцию.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск одного из крупнейших производителей калийных минеральных удобрений компании «Беларуськалий» к предприятию «Нефтегаз и Энергетика» (структура Siemens Energy) по возврату газотурбинного двигателя.

Арбитражный суд Москвы проведет заседание по иску головной компании группы FESCO - ПАО «Дальневосточное морское пароходство» к Зиявудину Магомедову и нескольким компаниям на 80,1 млрд руб. и $13,8 млн.

Совета директоров «Аэрофлота» проведет заседание в форме заочного голосования. В повестке вопросы об изменении условий совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) воздушных судов Boeing 777, Airbus A320, Airbus A321.

Верховный суд Литвы объявит решение по жалобе об отмене приговора осужденного на шесть лет тюрьмы за шпионаж в пользу РФ оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса.

В Риме Папа римский Франциск возглавит традиционный Крестный путь от стен Колизея.