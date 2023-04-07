NYT: Пентагон расследует утечку секретных документов о контрнаступлении Украины

На этой неделе в соцсети попали секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию вооруженных сил Украины перед ее контрнаступлением, сообщает The New York Times (NYT). Аналитики при этом допускают, что в документы перед публикацией могли быть внесены изменения, так как в них «завышены оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских военных».

NYT ссылается на высокопоставленных представителей администрации США. По данным издания, в документах с грифом «совершенно секретно» оценивается «статус конфликта по состоянию на 1 марта». Их распространили в Twitter и Telegram. В частности, приводятся фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, а также упоминаются численность войск и батальонов Украины, но «нет конкретных боевых планов» — например, как, когда и где она намерена начать наступление.

NYT отмечает, что эти документы, «несомненно, дают много заманчивых подсказок». Среди прочего, в них упоминается расход боеприпасов на американские реактивные системы залпового огня HIMARS, что Пентагон ранее не раскрывал (конкретные цифры издание не приводит). В другом документе перечислены украинские воинские части, их оборудование и расписание тренировок на январь-апрель. Там приводится краткая информация о 12 боевых бригадах, причем девять из них, по-видимому, проходят подготовку и получают вооружение из США и других стран НАТО. Шесть из этих девяти бригад должны быть подготовлены к 31 марта, остальные — к 30 апреля. В общей сложности для девяти бригад понадобилось более 250 танков и более 350 военных машин. По оценкам экспертов, в каждой бригаде насчитывается 4–5 тыс. солдат.

Неизвестно, как документы попали в соцсети, но, как отмечает газета, они распространяются в том числе в пророссийских Telegram-каналах. Аналитики предупредили, что документы «могут быть выборочно изменены, чтобы распространить кремлевскую дезинформацию». На одном из слайдов, в частности, упоминается, что Украина потеряла 71 500 военнослужащих. При этом эксперты уточняют, что некоторые документы все же «выглядят подлинными».

Администрация США «работает над удалением» документов, но пока не сумела этого добиться, пишет NYT. «Нам известно о сообщениях (об утечке документов.— "Ъ") в социальных сетях, и министерство (обороны.— "Ъ") изучает этот вопрос»,— сказала изданию заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

В марте немецкий журнал Bild со ссылкой на аналитиков НАТО сообщал, что ближайшие полгода будут критически важными для военной операции на Украине. По данным издания, основными направлениями контрнаступления Украины будут Луганск и Запорожье, также Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. Reuters писало, что Украина готовит 40 тыс. бойцов для контрнаступления. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что его страна сможет захватить Крым за пять-семь месяцев. Белый дом США на этой неделе заявил о наличии у Украины возможности атаковать присоединенные к РФ регионы.

Лаура Кеффер