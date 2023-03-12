Продажи «Москвичей» растут, доля китайских брендов падает

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В феврале 2023 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 62,1%. По итогам 2022 года чистая прибыль АвтоВАЗа по упала на 86,2%. Доля китайских брендов на российском авторынке сократилась впервые за 12 месяцев. Continental планирует закрыть российский бизнес. Michelin нашла покупателя на свой завод в Давыдово. Корейские машины в 2022 году чаще всего интересовали автоугонщиков. За первые два месяца года импорт подержанных машин в Россию вырос втрое. В феврале 2023 года продажи новых электромобилей в России выросли на 90%. В 2022 году граждане РФ оформили в два раза больше, чем годом ранее международных водительских удостоверений.

День 382-й. 12 марта. Воскресенье

12.03.2023 23:31

Из-за технических неисправностей на одном из пунктов досмотра на Крымском мосту образовалась пробка. Ее протяженность составляет около 3 км, выезд на мост может занять несколько часов.

12.03.2023 19:14

Только за первые два месяца года импорт подержанных машин в Россию вырос втрое. В январе-феврале в страну ввезли более 66,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Год к году показатель увеличился в 2,8 раза. Более половины машин прибыло из Японии, почти равные доли в структуре поставок — у Армении и Белоруссии. Оттуда в Россию поступает 14% и 13% подержанных автомобилей соответственно. В январе на вторичном авторынке выросли и продажи, на 7% год к году.

День 381-й. 11 марта. Суббота

11.03.2023 01:51

Производитель автозапчастей Schaeffler из Германии намерен продать свой российский бизнес. Покупателем может стать австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф, который является членом наблюдательного совета Schaeffler. Стоимость сделки может составить €10 млн. Речь идет о заводе, на котором работают 150 сотрудников. Как утверждает Der Spiegel, решение может быть принято на фоне появления идеи использования деталей, произведенных на заводе, в автомобилях «Группы ГАЗ». Против этой компании действуют санкции.

День 380-й. 10 марта. Пятница

10.03.2023 15:12

В феврале 2023 года продажи автомобилей «Москвич» в России выросли почти в два раза.

За минувший месяц на российском рынке было реализовано 57 автомобилей, тогда как в январе объем продаж возрожденной марки составлял 29 шт. Большую часть — 50 машин — составили кроссоверы «Москвич 3» с бензиновым двигателем, а остальные семь экземпляров — электромобили «Москвич 3e».

10.03.2023 13:00

В феврале 2023 года продажи новых электромобилей в России выросли на 90%. За минувший месяц на российском рынке было реализовано 550 электромобилей.

10.03.2023 11:55

Немецкий производитель автоподшипников Schaeffler планирует продать свое российское подразделение австрийскому бизнесмену Зигфриду Вольфу, члену наблюдательного совета компании — журнал Der Spiegel.

10.03.2023 07:59

В столичной мэрии объявили о «самом большом» контракте на поставку электрического транспорта в Европе — закупке 1,2 тыс. электробусов до конца 2023 года. Сейчас на маршрутах в Москве работают более 1 тыс. единиц техники от группы ГАЗ и КамАЗа, которые станут поставщиками и в этот раз. Оба производителя, попавшие под санкции США и ЕС, ранее применяли в электробусах, в частности, немецкие двигатели. Теперь там заверяют, что используют комплектующие, произведенные только в России или в дружественных странах.

10.03.2023 01:11

Год назад российские власти занялись развитием инфраструктуры для электромобилей. С тех пор число быстрых электрозарядных станций в стране выросло на треть. Но инвесторы в зарядную инфраструктуру жалуются на высокую стоимость присоединения к электросетям и подчеркивают, что теперь развитие рынка тормозит не отсутствие зарядок, а слишком маленький парк самих по себе электромобилей.

День 379-й. 9 марта. Четверг

09.03.2023 16:12

Российский авторынок скоро официально получит новую машину из Китая. 16 марта в Москве откроется первый дилерский центр марки Kaiyi. В шоуруме для начала покажут седан E5. Его с января собирают на калининградском заводе «Автотор». А сам бренд принадлежит компании Chery, автомобили которой давно представлены в России.

09.03.2023 01:19

В 2022 году граждане оформили в ГИБДД почти 180 тыс. международных водительских удостоверений, необходимых для управления транспортными средствами за рубежом,— в два раза больше, чем годом ранее. Эксперты объясняют это массовой миграцией соотечественников и активным развитием автотуризма. На этом фоне спрос на получение обычных российских прав снизился, следует из полицейской статистики.

День 378-й. 8 марта. Среда

08.03.2023 16:45

Российские автодилеры и магазины шин закупились летней резиной. На складах еще есть запасы продукции от брендов, которые ранее объявили о прекращении работы в России. К тому же поставки организуют по параллельному импорту.

08.03.2023 15:01

Японский производитель сельскохозяйственной техники и дизельных двигателей Yanmar с апреля прекратит работу в России.

08.03.2023 13:22

Доля китайских брендов на российском авторынке сократилась впервые за 12 месяцев. В феврале 2023 года на иномарки из КНР пришлось чуть больше трети всех проданных в стране легковых машин. До этого показатель неизменно рос — с февраля 2022-го по январь 2023-го включительно он увеличился с 9,5% до 38%.

08.03.2023 13:05

Немецкий производитель шин и автомобильной электроники Continental AG планирует закрыть российский бизнес, заявил генеральный директор компании Николай Сетцер. Компания продаст в том числе шинный завод в Калуге.

«Война является причиной нашего контролируемого ухода из России. Это означает продажу нашей деятельности, в том числе нашего завода в Калуге. Мы находимся на продвинутой стадии процесса продажи»,— сказал Николай Сетцер.

День 377-й. 7 марта. Вторник

07.03.2023 19:30

Корейские машины в прошлом году чаще всего интересовали автоугонщиков, самой популярной у злоумышленников оказалась модель Hyundai Palisade. В топ-пять наиболее угоняемых также вошли Genesis G70, Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

07.03.2023 14:35

Начались испытания первого российского компактного спортивного электромобиля Elecar Tigarbo GT-B.

07.03.2023 14:01

АвтоВАЗ представил два прототипа новых автомобилей. Первым стал Lasa Vesta Sport нового поколения в кузове универсал. Второй новинкой заявлен прототип Lada Granta Sport в новом для модели кузове лифтбек.

07.03.2023 12:14

Машины в этом году продолжат дорожать и на первичном, и на вторичном рынке.Стоимость новых автомобилей может вырасти на 10-15%. На это, в частности, может повлиять ослабление рубля. Подержанные иномарки за первые полтора месяца прибавили в цене 7% по сравнению с концом прошлого года.

«Ситуация на рынке в целом сейчас более благоприятная, чем весной 2022-го. Адаптация к новым реалиям у потребителей в нашем сегменте, например, уже произошла, и сформировался так называемый отложенный спрос», — отметил руководитель отдела по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

07.03.2023 09:28

По итогам 2022 года чистая прибыль АвтоВАЗа по российским стандартам бухгалтерского учета упала на 86,2%, до 206,6 млн руб. Выручка концерна снизилась на 43,7%, до 169,574 млрд руб.

07.03.2023 01:00

Michelin, которая первой из иностранных шинных компаний локализовала выпуск в РФ, нашла покупателя на свой простаивающий завод в подмосковном Давыдово. Актив купит дистрибутор этой и других шинных марок ООО «Пауэр Интернэшнл-шины». Предполагаемый покупатель с прошлого года ввозит в РФ шины китайской марки Hifly, и аналитики полагают, что это сотрудничество может помочь перезапустить завод.

День 376-й. 6 марта. Понедельник

06.03.2023 15:48

Лидером рынка в феврале осталась Lada, реализация которой выросла до 23,4 тыс. машин. Доля рынка АвтоВАЗа составила 56% против 20,3% годом ранее.

Половину топ-10 заняли китайские марки. На втором месте по реализации — Haval, продажи которого выросли на 49%, до 5,3 тыс. штук, далее — Geely (рост на 85%, почти до 4,1 тыс. машин). Другие бренды из КНР также нарастили реализацию: Changan — на 123%, до 1,1 тыс. машин; Great Wall — на 679%, до 304 машин; FAW — на 63%, до 293 штук.

Продажи ГАЗа (2,6 тыс.) и УАЗа (1,5 тыс.) упали на 31% и 9% соответственно. Sollers — новый бренд LCV, запущенный «Соллерсом» в конце 2022 года,— реализовал 348 машин.

Реализация Kia, которая до кризиса лидировала среди иномарок, упала на 90%, до 1,5 тыс. машин.

06.03.2023 15:06

В феврале 2023 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 62,1%.

06.03.2023 12:09

Lada, Toyota и Hyundai вошли в топ-3 самых популярных марок России, сообщает Российский союз автостраховщиков.

06.03.2023 08:10

«Автотор» весной намерен протестировать технологию по замене двигателя внутреннего сгорания на электродвигатель собственного производства. Основатель холдинга Владимир Щербаков рассказал, что в Калининградской области запустят программу ремоторизации автопарка.

«Мы предложили правительству — и оно нас поддерживает — сделать для всей отрасли 150 тыс. электрических двигателей разной размерности и систем управления к ним. Это в два раза больше, чем предусматривает концепция автопрома. Такой потребности в новых электромобилях, конечно, пока не будет, поэтому мы будем выпускать электрокомплекты, чтобы заменять старый ДВС вместе с коробкой передач на новый электрический у машин, которые уже находятся в эксплуатации»,— пояснил господин Щербаков.

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