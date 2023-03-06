«Автотор» протестирует на автомобилях электродвигатель собственного производства

«Автотор» весной намерен протестировать технологию по замене двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на электродвигатель собственного производства, заявил «Известиям» основателя холдинга Владимир Щербаков. Он рассказал, что в Калининградской области запустят программу ремоторизации автопарка, местные власти предложение поддержали. По его словам, стоимость замены ДВС на электромотор при массовом запуске обойдется в €1 тыс.

«Мы предложили правительству — и оно нас поддерживает — сделать для всей отрасли 150 тыс. электрических двигателей разной размерности и систем управления к ним. Это в два раза больше, чем предусматривает концепция автопрома. Такой потребности в новых электромобилях, конечно, пока не будет, поэтому мы будем выпускать электрокомплекты, чтобы заменять старый ДВС вместе с коробкой передач на новый электрический у машин, которые уже находятся в эксплуатации»,— пояснил господин Щербаков.

Он уточнил, что такой комплект можно будет установить на машину на любой станции техобслуживания. «Автотор» уже заключил контракты с компаниями, применяющими технологию ремоторизации в Китае и Южной Корее. Тестовое переоснащение проведут на корейских моделях автомобилей из автопарка самого «Автотора». По данным источника «Известий», НАМИ (подведомственный автомобильный институт Минпромторга) разрабатывает необходимые поправки в ГОСТ. Ожидается, что замену двигателя ДВС на электрический можно будет проводить серийно, без оценки каждой машины по отдельности.

В январе «Автотор» вернулся к производству автомобилей, начав со сборки китайского седана Kaiyi E5, и планирует выпустить до 100 тыс. машин в 2023 году. Компания утверждала, что это не последний китайский партнер, автомобили которого встанут на освободившиеся после приостановки работы с Kia, Hyundai и BMW площади. Речь идет как минимум о BAIC и Dongfeng.

Подробности — в материале «Ъ» «"Автотор" сменил корейцев на китайцев».

Лаура Кеффер