Производитель дизельных двигателей Yanmar объявил об уходе с российского рынка

Японский производитель сельскохозяйственной техники и дизельных двигателей Yanmar с апреля прекратит работу в России, следует из пресс-релиза компании.

Yanmar — японский производитель дизельных двигателей, тяжелой и сельскохозяйственной техники, основанный в Осаке, Япония, в 1912 году. Кроме того, компания производит и продает системы климат-контроля и системы аквафермы, а также предоставляет ряд услуг удаленного мониторинга.

В Yanmar напомнили, что пришли на российской рынок в 2014 году. В марте 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в РФ «в связи с прекращением поставок продукции в Россию и платежей клиентов из страны». «Yanmar внимательно следила за ситуацией, но пришла к выводу, что в текущих обстоятельствах продолжать наш бизнес в России невозможно»,— сообщила пресс-служба.

Эрдни Кагалтынов