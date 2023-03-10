Продажи электромобилей в России выросли на 90%

В феврале 2023 года продажи новых электромобилей в России выросли на 90%, сообщает «Автостат».

За минувший месяц на российском рынке было реализовано 550 электромобилей. В пятерку лидеров вошли седан Evolute i-Pro (117 шт.), а также кроссоверы Volkswagen ID.4 (82 шт.), Tesla Model Y (59 шт.), Voyah Free (42 шт.) и Volkswagen ID.6 (29 шт.).

В топ-10 также присутствуют кроссоверы Evolute i-Joy (26 шт.), BMW iX (19 шт.), Hongqi E-HS9 (16 шт.), Skywell ET5 (15 шт.) и седан Zeekr 001 (15 шт.). В десятке лидеров рынка сразу семь моделей-дебютантов и всего два седана — остальные электромобили представлены кроссоверами.

Напомним, в феврале 2023 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, сократились на 62,1%.

Максим Вершинин

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