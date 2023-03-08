Китайские автомобили уступают позиции

Доля китайских брендов на российском авторынке сократилась впервые за 12 месяцев. В феврале 2023 года на иномарки из КНР пришлось чуть больше трети всех проданных в стране легковых машин. Данные приводит агентство «Автостат». До этого показатель неизменно рос — с февраля 2022-го по январь 2023-го включительно он увеличился с 9,5% до 38%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В последний зимний месяц подавляющее большинство всех новых китайских машин, проданных в России, пришлось на пять марок — Chery, Haval, Geely, Exeed и Omoda. При этом лидерство по популярности продолжает удерживать кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.

До конца года доля китайских авто на российском рынке останется высокой и продолжит колебаться в районе 40%, считает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков: «Сегмент таких брендов в прошлом году активно рос, но сейчас немножко затормозился. Однако он сохранится на уровне 40% в течение 2023 года. Около 40% займут и российские бренды, а 20% останется на остальной рынок, который включает параллельный импорт, продажу остатков со складов».

В обозримом будущем потеснить китайские автомобили на российском рынке сможет только АвтоВАЗ. Со временем же более серьезную конкуренцию «китайцам» попытаются составить другие российские производители, а также предприятия из Ирана. Такую точку зрения высказал генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«Если брать объемный сегмент, то, конечно, единственный серьезный конкурент для китайских компаний — это АвтоВАЗ. Есть вероятность того, что со временем будут развиваться и другие российские производства.

Я вполне допускаю, что на отечественный рынок в большем объеме также будут поставляться автомобили из Ирана. Но для того, чтобы догнать компании из КНР, конечно, потребуется существенное время.

Доля европейских автопроизводителей будет постепенно становиться все менее и менее значительной. Китайцы сейчас очень системно знакомят российских покупателей со своим продуктом для того, чтобы снять все барьеры, которые сохранились, скажем, из прошлого. Отечественные автомобили, безусловно, имеют очень большой потенциал, это сейчас очень перспективная ниша. Ведь с закрытием заводов европейских производителей места на рынке действительно стало очень много, есть и колоссальный спрос. Так что рынок может вырасти в продажах потенциально в три-четыре раза в течение следующих пяти лет».

По всей вероятности, вскоре на российском рынке могут появиться новые марки автомобилей из КНР. Скорее всего это будут машины бюджетного сегмента, полагает Сергей Климов, соучредитель автосалона «ДолАвто», специализирующегося на продаже продукции китайских производителей:

«Ожидания-то имеются, потому что есть ощущение, что и сами китайцы смотрят на Россию как на потенциально для себя интересный рынок. Но много факторов, которые, видимо, пока не позволяют им массово выходить. Однако недавно, например, Chery начали производство суббренда на заводе "Автотор".

На мой взгляд, в премиальный сегмент уже трудно зайти, слишком мало покупателей для таких машин, поэтому сейчас интерес должен смещаться к более бюджетным автомобилям.

Вместе с тем, если говорить в общем о развитии отечественного рынка, то это многофакторная модель. Наверное, на кофейной гуще получится точнее угадать, чем предположить, как будет развиваться ситуация».

Недавно китайский автогигант BYD объявил, что готовит к запуску гибридные и электрические внедорожники под суббрендом F. Пока, правда, неясно, планируется ли продавать их в России. При этом гибридные седаны BYD Destroyer 05 в марте уже появились на российском рынке. Дилеры оценили эту модель в сумму от 2,4 млн руб.

Андрей Загорский