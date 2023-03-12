На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка длиной около 3 км

Из-за технических неисправностей на одном из пунктов досмотра на Крымском мосту образовалась пробка. Ее протяженность составляет около 3 км, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Он предупредил, что темп проверок въезжающего транспорта снижен, а выезд на мост может занять несколько часов.

С чем связана технеисправность, не уточняется. «В настоящий момент идет устранение выявленных неполадок оборудования. Все работы будут проведены в максимально короткие сроки... Поездку в сторону Крыма при возможности рекомендуется временно отложить или закладывать дополнительное время на проезд»,— говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. В результате два автомобильных пролета конструкции рухнули в воду, погибли четыре человека. Президент Владимир Путин обвинил в теракте спецслужбы Украины. Следственный комитет РФ придерживается той же версии. 19 декабря на мосту возобновили автомобильное движение.

Лаура Кеффер