Китай добавит авто

Российский авторынок скоро официально получит новую машину из Китая. 16 марта в Москве откроется первый дилерский центр марки Kaiyi, пишет «Российская газета». По ее данным, в шоуруме для начала покажут седан E5. Его с января собирают на калининградском заводе «Автотор». А сам бренд принадлежит компании Chery, автомобили которой давно представлены в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kaiyi Фото: Kaiyi

Но что известно о новой китайской машине? И насколько она заинтересует отечественных водителей? Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков подчеркивает, что такая машина знакома россиянам как минимум внешне:

«По сути, это автомобили Chery, но немного в другом исполнении. Kaiyi является слегка переработанным седаном Chery Arrizo 7. Эту машину некоторое время продавали и у нас в России. Длина авто составляет примерно 4 м 65 см длиной, колесная база — 2,7 м. Эта вполне вместительная машина оснащена турбомотором объемом 1,5 л, как и на большинстве китайских машин, мощностью 149 л.с. и либо механической коробкой передач пятиступенчатой, либо вариатором».

Калининградский «Автотор», по данным СМИ, в перспективе рассчитывает серийно производить еще две модели китайской марки Kaiyi. Речь о кроссоверах X3 и X3 Pro. Анонсированный же седан E5 может довольно быстро занять нишу в своем классе, если его будут продавать по адекватной цене. Так считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

«Автомобиль попадает в класс, где раньше были Hyundai Elantra, Kia Cerato, Skoda Octavia и еще целый ряд моделей, а сейчас там нет ничего. Kaiyi E5 может заинтересовать юрлиц, например, таксопарки. Для такси эта машина очень подходит, я в ней сидел, осматривал багажник, все складывается, все удобно. Авто может быть востребовано и у муниципальных, федеральных ведомств, и у частников. На рынке сейчас нет седанов такого класса. Справедливая цена — от 1,6 млн руб. до 1,8 млн руб. в зависимости от трансмиссии.

Но не думаю, что из-за отсутствия конкурентов в этом сегменте, производитель повысит цены. Они, конечно, будут считать деньги и выставлять цену, которая их устроит, потому что это бизнес, а не благотворительность. При этом к выходу на рынок в данном классе сейчас готовится Lada Vesta, производство которой стартовало буквально неделю назад, там же обещают появиться и другие китайские компании, во всяком случае, готовятся представить несколько моделей».

Агентство «Автостат» на прошлой неделе сообщило, что доля китайских брендов на российском авторынке сократилась впервые за 12 месяцев. По его данным, в феврале на иномарки из КНР пришлось чуть больше трети всех проданных в стране легковых машин. До этого показатель неизменно рос. С февраля 2022 года по январь 2023-го включительно он увеличился с 9,5% до 38%.

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Владимир Расулов