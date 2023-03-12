Вторичный авторынок наполняется предложением

Только за первые два месяца года импорт подержанных машин в Россию вырос втрое. В январе-феврале в страну ввезли более 66,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Год к году показатель увеличился в 2,8 раза, подсчитали в агентстве «Автостат». Более половины машин прибыло из Японии, почти равные доли в структуре поставок — у Армении и Белоруссии. Оттуда в Россию поступает 14% и 13% подержанных автомобилей соответственно. В январе, по данным «Автостата», на вторичном авторынке выросли и продажи, на 7% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основная часть импорта подержанных автомобилей приходится на европейские иномарки, но их постепенно замещают азиатские модели, отметил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев: «Машины, которые в итоге становятся на регистрацию, либо завозят сразу в Россию, либо сначала в Казахстан, Белоруссию, Армению, Киргизию. В прошлом году на первом месте находился Казахстан, на втором — Армения. Вместе с тем профессиональным игрокам проще выстраивать прямые цепочки из того же Китая или ОАЭ. Казахстан, Армения, Беларусь, Киргизия используются как транзит.

Если мы говорим про Белоруссию, то речь идет в основном об европейских марках, которые напрямую ввезти в Россию тяжело — BMW, Audi, Mercedes. Есть санкционная история с запретом поставки таких машин. Но на подержанные модели ограничения напрямую не распространяются. Кроме того, для других брендов это совершенно не обязательно, плюс еще локальные рынки скорее везут в РФ напрямую, потому что нет никаких сложностей.

При этом чаще к нам идут наиболее массовые модели Toyota, Kia, BMW, Mitsubishi. В топ-10 входят бренды, которые представлены в России.

Привозить можно, конечно, и Buick — я знаю такой пример, но только продать их тяжело. На вторичном рынке поставщики предпочитают не экспериментировать. Скорее здесь мы будем говорить про новые машины, например, Toyota Avalon завозят. Этот автомобиль больше, чем Camry, а цена на него практически такая же.

Кроме того, для покупателей имеет значение то, как они дальше будут обслуживать автомобиль. По европейским брендам ситуация, конечно, значительно лучше, чем была летом прошлого года. Тем не менее по ряду позиций, в частности, по стеклам до сих пор есть проблемы. Именно поэтому на корейские, японские машины спрос подрастает, а на европейские падает».

Ранее “Ъ FM” сообщал, что Турция неофициально приостановила ввоз санкционных товаров. Это сказалось в том числе и на поставках автомобилей. Такое решение может повлиять не только на стоимость, но и на наличие машин у дилеров. Из-за того, что спрос и так невысокий, поднимать цены невыгодно, отмечает учредитель компании «АвтоДегустатор» Арарат Мардоян. По его словам, в результате клиенты могут в принципе отказаться от покупок: «Тут уже вопрос выбора не стоит. Есть опасения, связанные с тем, а сможем ли мы вообще получить наш товар. Основные нюансы, проблемы связаны с трансакциями через банк, потому что в десятый пакет санкций ЕС вошли несколько российских кредитных организаций.

Кроме того, очень важную роль в ввозе к нам премиальных автомобилей играла Турция, а она присоединились к запрету транзита в Россию. В терминалах страны стоят готовые автомобили, которые невозможно вывезти. Ни Турция, ни Казахстан, ни Узбекистан, ни Армения ничего официально не объявляли, но мы за последние две-три недели наблюдаем существенное ухудшение ситуации с поставками.

Что касается выбора, то существенно пока ничего не изменилось, автомобили есть на складах. Спрос, может быть, упал, но это носит тоже сезонный характер: в марте-мае увидим его оживление.

Эффект блокирования маршрутов так быстро не повлияет на рынок. Спрос на "немецкую тройку" стабилен, пока что лидирует BMW, скромнее Audi и Mercedes. Если же говорить про стоимость иномарок, то на нее повлияет курс валюты. Но в любом случае к маю-июню уже они будут дороже где-то на 15-20%»

Стоимость подержанных машин, по данным «Автостата», за минувший год выросла более чем на треть. В декабре средняя цена такого автомобиля достигла 1,33 млн руб. С начала текущего года, как в феврале сообщали в сервисе «Авито Авто», машины с пробегом прибавили в цене еще от 7% до 12%. Стоимость Toyota Camry на вторичке теперь доходит до почти 2 млн руб., Hyundai Solaris — до 825 тыс. руб. А аналитики Frank RG подсчитали, что в январе сегмент автокредитования единственный показал положительную динамику. В банке «Открытие», как писал “Ъ”, две трети кредитов, выданных с начала года, как по объему, так и по количеству сделок пришлось на подержанные машины.

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Елизавета Скобцова, Анна Маргулис