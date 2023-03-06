Продажи новых автомобилей в России в феврале сократились на 62%

В феврале 2023 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 62,1%, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

За минувший месяц в стране было продано 41,8 тыс. автомобилей, что на 68,5 тыс. шт меньше, чем в феврале 2022 года. Как отмечает АЕБ, в статистику не включены продажи марок BMW, Mercedes-Benz, Chery и Exeed в связи с решением этих автопроизводителей изменить публикацию данных о продажах с ежемесячных на ежеквартальные.

Напомним, в 2022 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано 687,3 тыс. автомобилей против 1,66 млн автомобилей в 2021 году.

Максим Вершинин

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