Летняя резина заполнила склады

Российские автодилеры и магазины шин закупились летней резиной. Опрошенные “Ъ FM” участники рынка отмечают, что на складах еще есть запасы продукции от брендов, которые ранее объявили о прекращении работы в России. К тому же поставки организуют по параллельному импорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как изменились цены на покрышки и ассортимент? Об этом “Ъ FM” спросил у продавцов шин:

Илья Плисов, заместитель генерального директора компании «Автокомплекс "Евроавто"»: «Резина — товар, зависимый от бренда. Люди привыкают ездить на Michelin, Pirelli, Continental. Если они не хотят отказываться от привычной марки, то должны понимать, что придется переплатить. Все премиальные бренды подорожали в пределах 15-20%. А те, кто готов экспериментировать, будут буквально первопроходцами в выборе новых азиатских брендов. По России они еще не катались, здесь их еще не тестировали. Радует то, что летняя резина работает и в Китае, и в России примерно одинаково. С зимней все сложнее. У китайских производителей уже есть достаточно богатый опыт в производстве шин, в том числе для именитых брендов, но доподлинно мы этого ничего не знаем». Александр Казаченко, вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации: «За год появилось около 14 новых китайских брендов и два-три корейских. Что касается российских производителей, то они делают те же шины, только с другими логотипами. Кроме того, возят покрышки и из Японии, и из Европы. Низкопрофильная высокоскоростная резина и высокопрофильная для специализированных автомобилей стала дороже на 30%. Во время пандемии средний пробег упал, а производство никто не останавливал, поэтому сейчас распродаются остатки, которые завозили еще во время эпидемии коронавируса». Владимир Попов, глава группы компаний Favorit Motors: «Мы пока не испытываем проблем с поставками, шины есть всех типов и размеров. Да, конечно, нет такого царского выбора, как был, допустим, два года назад. Но мы справились и с этим, шины завозятся, они есть на складах у дистрибуторов. Цены в принципе достаточно разумные, подорожание произошло в среднем на 10-15%, но есть и марки, которые подешевели. И к сезону, собственно говоря, мы готовы — есть примерный баланс спроса и рыночного предложения».

Поведение покупателей шин за год изменилось в сторону экономии. Автомобилисты чаще покупают резину в интернете, отмечали эксперты издания Autonews. Аналитики «Авито» предсказывают рост интереса к подержанным покрышкам.

Впрочем, этот сегмент начал развиваться задолго до кризиса и вряд ли сильно вырастет, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов:

«Не вижу каких-то больших проблем в покупке бывшей в употреблении резине, я ее сам покупал когда-то. Конечно, нужно посмотреть на протектор, если он в нормальном состоянии, то покрышки рабочие, на них можно ездить. Можно ли доверять китайским брендам? Я первый год езжу на китайской резине. Ее характеристики с точки зрения торможения и поведения автомобиля на дороге практически ничем не отличаются от тех шин, которые я использовал до настоящего момента. Одна покрышка мне обошлась в 5,5 тыс. руб., при этом те шины, которые я устанавливал до этого, стоили практически 10 тыс. руб. за одно колесо, что мне показалось абсолютно чрезмерным. По России я проехал 30 тыс. км на этой китайской резине, никаких претензий у меня нет. Поэтому в целом абсолютно достойная замена ушедших брендов».

Производство на заводе Michelin в России должно возобновиться к лету, но под новой торговой маркой. Завод Bridgestone в Ульяновске приостановил производство шин, пока не найдет локального покупателя. Власти тем временем одобрили передачу активов Nokian Tyres во Всеволжске корпорации «Татнефть». С учетом смены собственников локализованных в России заводов и их запуска на полную мощность Минпромторг в феврале спрогнозировал снижение цен на резину в течение года.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Алексей Нарышкин