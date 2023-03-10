Продажи «Москвичей» в России выросли вдвое

В феврале 2023 года продажи автомобилей «Москвич» в России выросли почти в два раза, сообщает «Автостат».

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Фото: «Москвич» «Москвич 3»

Фото: «Москвич»

За минувший месяц на российском рынке было реализовано 57 автомобилей, тогда как в январе объем продаж возрожденной марки составлял 29 шт. Большую часть — 50 машин — составили кроссоверы «Москвич 3» с бензиновым двигателем, а остальные семь экземпляров — электромобили «Москвич 3e».

Напомним, серийное производство кроссовера «Москвич 3» было запущено в Москве в ноябре 2022 года, а продажи стартовали 3 марта. Цена авто с бензиновым двигателем внутреннего сгорания составляет 1,97 млн руб., электрокар «Москвич 3е» стоит 3,5 млн руб. Оба автомобиля являются вариантом китайского JAC JS4.

Максим Вершинин

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