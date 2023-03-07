Угонщики сменили приоритеты

Корейские машины в прошлом году чаще всего интересовали автоугонщиков, при этом самой популярной у злоумышленников оказалась модель Hyundai Palisade — почти каждый сотый такой автомобиль на территории России, сообщили в компании «Ренессанс страхование». Там включили в статистику модели, застрахованные по каско. В топ-пять наиболее угоняемых также вошли Genesis G70, Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ

Но почему именно эти автомобили так заинтересовали угонщиков? Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, для этого могло быть несколько причин: «Злоумышленники часто действуют по наводке. Часто угоняют новые автомобили. Например, у нас продавались в основном южнокорейские марки, их складские остатки. Вероятно, поэтому в статистике они преобладают.

Кроме того, можно вспомнить истории про то, как легко и непринужденно корейские машины можно похитить с использованием обычной флешки. Там нет особой защиты, все предельно просто.

Для сравнения: украсть современные немецкие автомобили — задача, мягко говоря, не из легких, то же самое касается премиальных японских марок, которые часто оснащают серьезными противоугонными комплексами, с которыми много возни. А корейские машины в основном покупаются с учетом того, что никакой серьезной сигнализации в них не будет, зато их застрахуют по каско. Поэтому вот так и происходит.

Что касается причин для угона, то новые машины преимущественно перепродают все-таки в собранном виде. Тот же Genesis, например, не самая востребованная машина, их продано мало, запчасти для них не пользуются особым спросом на вторичном рынке, поэтому их на разборки особенно и не гонят. Запчасти проще всего сбыть на самые ликвидные марки и модели, которые эксплуатируются в такси. Если южнокорейцы, то это Kia Rio и Hyundai Solaris. Здесь идет работа в основном на кроссоверах и больших седанах».

Страховщики при этом подчеркивают, что россияне в прошлом году обращались к ним по поводу угонов почти на треть реже, чем в 2021-м. По статистике МВД, зарегистрированных преступлений тоже оказалось меньше: краж почти на 20%, а угонов почти на 9,5%.

И такая статистика вполне похожа на правду, отметил адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько: «Если у кого-то украли машину, конечно, он этого скрывать не будет. Соответственно, если официальная статистика фиксирует уменьшение числа этих преступлений, то, скорее всего, на практике так оно и есть. Причин тому несколько. Во-первых, это связано в целом с развитием компьютерных технологий, когда машина больше защищена от угона путем установки различных блокирующих устройств, гаджетов для поиска и так далее.

Во-вторых, большие города оборудованы камерами видеонаблюдения, и по большому счету, например, из Москвы автомобиль незамеченным выехать не может, исключая случаи, когда он отправляется куда-нибудь в подземный паркинг, а потом выезжает в кузове грузовика либо фуры. Поэтому, наверное, у преступников стало гораздо больше проблем с угоном машин. Может быть, есть и немало проблем с их реализацией».

Аналитики тем временем считают, что автоугонов в России станет меньше. Согласно прогнозу агентства «Национальные кредитные рейтинги», в этом году их число не превысит 20 тыс. При этом раскрываемость подобных преступлений, уверены в НКР, может увеличиться до 70% в этом году. В прошлом показатель был на два процентных пункта меньше.

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Владимир Расулов