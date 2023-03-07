АвтоВАЗ показал прототип «заряженного» универсала Lada Vesta SW Sport

АвтоВАЗ представил два прототипа новых автомобилей, премьера которых состоится на фестивале скорости «Байкальская миля»-2023.

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Первым автомобилем стал прототип универсала Lasa Vesta Sport нового поколения в кузове универсал. До обновления модель серийно выпускалась только в виде седана, но рестайлинговый вариант получил версию SW. Технические характеристики новинки не раскрываются — дорестайлинговая Lada Vesta SW оснащалась 145-сильным 1,8-литровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Второй новинкой заявлен прототип Lada Granta Sport в новом для модели кузове лифтбек. Отличиями от базового лифтбека стали «более мощный мотор со спортивными калибровками и более жесткая и короткоходная подвеска», а также спортивный декор кузова и дизайна. Заявлено, что машина проходит испытания перед запуском в производство.

Напомним, в начале марта АвтоВАЗ начал серийное производство новой Lada Vesta на заводе в Тольятти, куда сборку модели перенесли с завода в Ижевске.

Максим Вершинин

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