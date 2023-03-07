Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Велосипедиста обогнать, вероятно, сможет»

Дмитрий Гронский — об электромобиле Elecar Tigarbo GT-B

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новинке компании Tigarbo Eco — двухместном электрокаре весом 650 кг.

Фото: Tigarbo Eco

Фото: Tigarbo Eco

Буквально вчера наткнулся на новость о том, что начались испытания первого российского компактного спортивного электромобиля Elecar Tigarbo GT-B. Я, конечно же, тут же пошел смотреть, что это за чудо такое неожиданное, при этом своевременное. Сегодня, когда наш рынок покинули несколько десятков заграничных брендов, а китайские марки еще не успели всю эту ушедшую номенклатуру заместить, электрический спорткар отечественного производства — это, бесспорно, главное, что нам сейчас нужно.

Серийно электромобиль планируют производить в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области на заводе компании Tigarbo Eco. Компания производит грузовой и пассажирский электротранспорт, который в основном используется на территориях отелей, баз отдыха и парков.

Собственно, новинка — это двухместный экипаж, похожий на те, что возит чемоданы постояльцев в гостиницах или доставляет игроков на поле для гольфа. Но! Тут сконструирована дорожная подвеска с заниженным дорожным просветом, а легкие кованые колеса обуты в полусликовую резину. Сиденья, по сути, гоночные «ковши» с четырехточечными ремнями безопасности, предусмотрен каркас безопасности. Электродвигатель развивает всего 27 л.с., что вроде бы не про «спорт», но весит конструкция 650 кг, так что велосипедиста обогнать, вероятно, сможет.

В Сети, безусловно, начали зубоскалить, дескать, точно так же можно на газонокосилке смонтировать гоночное кресло и объявить ее «спорткаром» или к офисному креслу прикрутить электроколеса, купленные на AliExpress.

Но на самом деле ничего смешного в этом нет. Сто с лишним лет назад в Германии, например, своя автомобильная марка была чуть не в каждом городе. Двигатели покупали у больших компаний, а все остальное конструировали сами. С электромоторами, которым не нужна сложная система охлаждения, коробка передач, система выпуска и много чего еще, все стало гораздо проще, и электрокары можно строить не только в любом гараже, но даже на школьных уроках труда.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...