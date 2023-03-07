Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новинке компании Tigarbo Eco — двухместном электрокаре весом 650 кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tigarbo Eco Фото: Tigarbo Eco

Буквально вчера наткнулся на новость о том, что начались испытания первого российского компактного спортивного электромобиля Elecar Tigarbo GT-B. Я, конечно же, тут же пошел смотреть, что это за чудо такое неожиданное, при этом своевременное. Сегодня, когда наш рынок покинули несколько десятков заграничных брендов, а китайские марки еще не успели всю эту ушедшую номенклатуру заместить, электрический спорткар отечественного производства — это, бесспорно, главное, что нам сейчас нужно.

Серийно электромобиль планируют производить в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области на заводе компании Tigarbo Eco. Компания производит грузовой и пассажирский электротранспорт, который в основном используется на территориях отелей, баз отдыха и парков.

Собственно, новинка — это двухместный экипаж, похожий на те, что возит чемоданы постояльцев в гостиницах или доставляет игроков на поле для гольфа. Но! Тут сконструирована дорожная подвеска с заниженным дорожным просветом, а легкие кованые колеса обуты в полусликовую резину. Сиденья, по сути, гоночные «ковши» с четырехточечными ремнями безопасности, предусмотрен каркас безопасности. Электродвигатель развивает всего 27 л.с., что вроде бы не про «спорт», но весит конструкция 650 кг, так что велосипедиста обогнать, вероятно, сможет.

В Сети, безусловно, начали зубоскалить, дескать, точно так же можно на газонокосилке смонтировать гоночное кресло и объявить ее «спорткаром» или к офисному креслу прикрутить электроколеса, купленные на AliExpress.

Но на самом деле ничего смешного в этом нет. Сто с лишним лет назад в Германии, например, своя автомобильная марка была чуть не в каждом городе. Двигатели покупали у больших компаний, а все остальное конструировали сами. С электромоторами, которым не нужна сложная система охлаждения, коробка передач, система выпуска и много чего еще, все стало гораздо проще, и электрокары можно строить не только в любом гараже, но даже на школьных уроках труда.