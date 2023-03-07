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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль АвтоВАЗа по РСБУ в 2022 году упала на 86,2%

По итогам 2022 года чистая прибыль АвтоВАЗа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) упала на 86,2%, до 206,6 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность компании. Выручка концерна снизилась на 43,7%, до 169,574 млрд руб.

Валовая прибыль АвтоВАЗа упала на 71,2%, до 7,2 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 41,2%, до 162,334 млрд руб. Коммерческие расходы компании сократились на 37,4%, до 5,233 млрд руб., управленческие — на 6,9%, до 6,132 млрд руб. Убыток от продаж составил 4,126 млрд руб. против прибыли 10,2 млрд руб. годом ранее.

АвтоВАЗ оценивал авторынок РФ в 2022 году в 676 тыс. машин, а свою долю на нем — в рекордные 27,9%. На фоне прекращения производства и выпуска массовых автомобилей других брендов на рынке было продано 189 тыс. машин Lada. В 2023 году компания планирует произвести сразу 400 тыс. авто. Несмотря на резкое снижение поставок в Россию иностранных автомобилей, АвтоВАЗ предложил повысить утильсбор, чтобы дополнительно защитить внутренний рынок от импорта.

Подробности — в материале «Ъ» «АвтоВАЗ трубит утильсбор».

Лаура Кеффер

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