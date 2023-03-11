Немецкий производитель автозапчастей Schaeffler продает активы в РФ австрийскому бизнесмену

Производитель автозапчастей Schaeffler из Германии намерен продать свой российский бизнес. Представитель компании сообщил Reuters, что покупателем может стать австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф, который является членом наблюдательного совета Schaeffler. Стоимость сделки может составить €10 млн.

Речь идет о заводе, на котором работают 150 сотрудников. Как утверждает Der Spiegel, решение может быть принято на фоне появления идеи использования деталей, произведенных на заводе, в автомобилях «Группы ГАЗ». Против этой компании действуют санкции.

Как говорится в годовом отчете, контракт о продаже был подписан в конце 2022 года. Покупателем указана компания «Промавтоконсалт». Однако сначала акции будут переданы компании, подконтрольной господину Вольфу.

Леонид Уварчев