Новые и подержанные автомобили набивают цену

Машины в этом году продолжат дорожать и на первичном, и на вторичном рынке. По подсчетам собеседников “Ъ FM”, стоимость новых автомобилей может вырасти на 10-15%. На это, в частности, может повлиять ослабление рубля. Подержанные иномарки, по данным сервиса «Авито Авто», за первые полтора месяца прибавили в цене 7% по сравнению с концом прошлого года. Теперь в среднем их отдают за 800 тыс. руб. Тему продолжит Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Продажи новых машин в России упали на 60% в годовом выражении, таковы данные Ассоциации европейского бизнеса. Похожий показатель был в январе 2023-го, однако это не сильно удивило аналитиков рынка — ситуацию пока сравнивают все же с докризисным временем.

Новые автомобили, как указывал Росстат, по итогам прошлого года подорожали почти на четверть. В этом году рост цен будет, но не таким активным, отметил руководитель отдела по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев: «Если в этом году не будет форс-мажоров, то повторения ситуации прошлого года быть не должно. Цены вырастут в пределах 10-15%, и рост будет связан в первую очередь с курсом рубля к иностранным валютам.

Ситуация на рынке в целом сейчас более благоприятная, чем весной 2022-го. Адаптация к новым реалиям у потребителей в нашем сегменте, например, уже произошла, и сформировался так называемый отложенный спрос».

По данным компании «Открытие Авто», некоторые модели в минувшем феврале даже подешевели, например, Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson, на 13%. Теперь они стоят 3,5 млн руб. и 2,8 млн руб. соответственно. Удалось снизить цены и на некоторые модели Kia. По мнению аналитиков, сказались усилия ритейлеров, которые наладили поставки по параллельному импорту.

Однако существенно скорректировать ценник не позволяют, в частности, высокие импортные пошлины, пояснил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Если в 2021-м и 2022-м годах стоимость авто изменилась на 45-50%, то, соответственно, должна была сократиться аудитория, готовая покупать машины по этим ценам.

Учитывая, что государство решило сохранять таможенные пошлины на достаточно высоком уровне, фактически запретительном, по автомобилям среднего и низшего сегмента, то ни при каких условиях потребители ввезенные иномарки брать не будут».

Сокращение первичного рынка заставляет автовладельцев посмотреть на машины с пробегом, но они тоже дорожают. По данным «Авито Авто», подержанные Toyota, например, прибавили в цене почти 6,5%, а Hyundai — 12%. Так, например, стоимость Toyota Camry теперь доходит до 1,9 млн руб., а Hyundai Solaris — до 825 тыс. руб.

Однако хороших предложений на рынке все меньше, рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков: «Если брать условную долю автомобилей возрастом до трех лет, то это уже достаточно маленький сегмент, на который машины начинают потихонечку завозить частным образом. Из Кореи, из Европы автомобили поступают. Если же не рассматривать праворульные модели, то на поддержанные иномарки останется, думаю, меньше 15% рынка».

При этом в январе 2023-го сегмент автокредитования единственный показал положительную динамику, это данные компании Frank RG. Один из основных драйверов роста для первичного рынка — ссуды с господдержкой для российских автомобилей. Однако, как отметили в «Открытие Авто», две трети кредитов, выданных банком «Открытие» с начала года, как по объему, так и по количеству сделок пришлось на подержанные машины.

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