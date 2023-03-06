Lada, Toyota и Hyundai вошли в топ-3 самых популярных автомобильных марок России

Автомобили Lada, Toyota и Hyundai вошли в топ-3 самых популярных марок России, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Самой популярной автомобильной маркой в России является Lada, на которую приходится 18,8% от всего автопарка легковых автомобилей физических лиц. Больше всего машин АвтоВАЗа в Республике Башкортостан (4,7% всех зарегистрированных в России автомобилей этой марки), в Краснодарском крае (4,6%) и в Самарской области (4,5%).

Вторая по популярности в России марка Toyota (8,7% автопарка страны), а наиболее востребованы автомобили японского бренда в Москве (7,4%), в Приморском крае (5,4%) и в Иркутской области (4,8%). Третье место занимает марка Hyundai, на которую приходится 7,6% от всего автопарка России — больше всего машин южнокорейского бренда в Москве (10,6%), в Московской области (8,4%) и в Краснодарском крае (6%).

Напомним, ранее стало известно, что на 1 января 2023 года в России зарегистрировано 53,8 млн автомобилей — на легковые автомобили приходится более 81% (45,3 млн шт.) от всего парка.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK