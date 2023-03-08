Немецкий производитель шин Continental планирует уход с российского рынка

Немецкий производитель шин и автомобильной электроники Continental AG планирует закрыть российский бизнес, заявил генеральный директор компании Николай Сетцер. Компания продаст в том числе шинный завод в Калуге.

По словам генерального директора, 2022 год поставил перед компанией много вызовов из-за роста цен на сырье, энергию и логистику. «Война является причиной нашего контролируемого ухода из России. Это означает продажу нашей деятельности, в том числе нашего завода в Калуге. Мы находимся на продвинутой стадии процесса продажи»,— сказал Николай Сетцер.

Помимо завода в Калуге Continental также участвует в совместном предприятии в Чистополе в Татарстане, где производят тахографы для коммерческих автомобилей. На компанию работают 1,3 тыс. российских сотрудников. Ровно год назад компания сообщила, что приостанавливает деятельность в стране.

Анастасия Ларина