Столичные электробусы удваиваются в размерах

В столичной мэрии объявили о «самом большом» контракте на поставку электрического транспорта в Европе — закупке 1,2 тыс. электробусов до конца 2023 года. Сейчас на маршрутах в Москве работают более 1 тыс. единиц техники от группы ГАЗ и КамАЗа, которые станут поставщиками и в этот раз. Оба производителя, попавшие под санкции США и ЕС, ранее применяли в электробусах, в частности, немецкие двигатели. Теперь там заверяют, что используют комплектующие, произведенные только в России или в дружественных странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

О грядущих закупках 1,2 тыс. электробусов сообщил вице-мэр Максим Ликсутов. По его словам, техника будет приобретена до конца 2023 года:

«Это самый большой контракт на поставку такого транспорта в Европе»

В столичном департаменте транспорта сообщили, что новые электробусы поставят в 2023–2024 годах. В декабре 2022 года господин Ликсутов уже заявлял о грядущих закупках «около тысячи» единиц техники, не называя, впрочем, конкретных сроков. В мэрии заверяли, что новая техника будет оснащена электроотопителями (сейчас для обогрева салона используются дизельные печки), что «дополнительно снизит негативное влияние на экологию».

Движение электробусов в Москве было запущено в 2018 году. В 2021 году в «Мосгортрансе» сообщали о пассажиропотоке в 85 млн человек. В июне 2022 года на 79 маршрутах работали 1 тыс. электробусов (750 КамАЗ-6282, остальные — ЛиАЗ-6274; каждый на 85 мест). Ранее Москва закупала электробусы по 15-летним контрактам жизненного цикла по цене от 30 млн до 56 млн руб. за штуку.

В декабре 2022 года Москва также решила расширить сеть зарядок для городских электробусов, объявив тендер на закупку 64 ультрабыстрых устройств. Станции должны полностью заряжать 160-киловаттные батареи электробуса за 55 минут, говорилось в тендерной документации. В феврале 2023 года контракт на их поставку за 592,4 млн руб. был заключен с конструкторским бюро «Глобус» из Рязани. Примечательно, что в марте 2022 года город уже пытался закупать 127 аналогичных станций за 1,6 млрд руб., но поставщиков не нашел. Отметим, в июле 2022 года в «Мосгортрансе» сообщали, что в городе смонтированы 202 ультрабыстрые зарядные станции для электробусов.

Максим Ликсутов уточнил, что 1,2 тыс. электробусов планируется приобрести у группы ГАЗ и КамАЗа.

В 2019 году группа ГАЗ не смогла принять участие в столичном конкурсе на очередную партию электробусов, уступив контракт КамАЗу. Тогда на рынке заявляли, что причиной стал отказ иностранных поставщиков работать с группой на фоне санкций в отношении активов Олега Дерипаски. Группа ГАЗ попала в SDN-список Минфина США в 2018 году, а КамАЗ — в июне 2022 года. Обе компании также находятся под санкциями ЕС. При этом в применяемых в Москве моделях — ЛиАЗ-6274 и КамАЗ-6282 — использовался электропортальный мост немецкого концерна ZF (выпускает, например, автомобильные коробки передач для BMW, Jaguar и других марок). В августе 2022 года на сайте МГТУ им. Н. Э. Баумана сообщалось о завершении одним из подразделений вуза разработки электропортального моста для электробусов «КамАЗ» (по заказу производителя). Впрочем, о его внедрении не сообщалось.

В пресс-службе КамАЗа сообщили о готовности поставить Москве 1 тыс. электробусов «в соответствии с заключенным контрактом». «Вся наша техника, в том числе и электробусы, в настоящий момент производится из комплектующих, производящихся в России или в дружественных странах»,— заверили в концерне. В группе ГАЗ также подтвердили готовность поставлять электробусы в Москву. «На ЛиАЗе провели очень серьезную работу по адаптации альтернативной агрегатной базы — фактически был заново создан электробус»,— отметили в компании. Представители КамАЗа также подчеркнули, что на модель КамАЗ-6282 «санкционный режим не влияет».

Импортные комплектующие в электробусах могут стать «проблемой, которая приведет к изменению стоимости», дает понять гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Но они не являются незаменимыми, их можно закупить в дружественных странах. К тому же, учитывая те масштабы заказов, которые обеспечивает Москва, возможна и локализация производства комплектующих»,— рассуждает эксперт.

Александр Воронов