Главные новости за выходные 9–10 ноября

Историка, доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова достали из реки с рюкзаком, в котором были женские руки и пистолет. Останки принадлежат выпускнице Института истории СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Преподаватель признался в убийстве, ему назначили психиатрическую экспертизу. Подробнее

Что известно по делу преподавателя СПбГУ Читать далее

В районе населенного пункта Петровское 9 ноября в 12:00 началось разведение сил. Спустя несколько часов Самопровозглашенная Донецкая народная республика завершила вывод своих подразделений из участка возле населенного пункта. Украинская сторона сообщала, что необходимо «еще два дня на устранение всех нарушений». В воскресенье в ДНР сообщили, что украинские силовики открыли огонь в районе поселка Петровское. Министерство обороны Украины заявило об отсутствии обстрелов позиций силовиков. О предыдущих попытках развести силы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать законопроект о «стандартах для новостей». В нем будут прописаны механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации и опровержения, а также запрет «физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа» на Украине. В украинском Минкульте назвали слова о «стандартах новостей» «терминологическим недоразумением» и заверили, что оставят это за профессиональным сообществом.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии «Слуга народа». Партию президента Украины Владимира Зеленского возглавил первый заместитель председателя фракции «Слуги народа» в Верховной раде Александр Корниенко.

Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на форуме Artificial Intelligence Journeyобъявили о создании Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Они объединят усилия для «ускорения технологического развития». Президент России Владимир Путин в рамках форума предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.

В китайском городе Чунцине прошел четвертый этап Гран-при по фигурному катанию. Российские фигуристы заняли два первых и одно третье место. Подробнее

Сборная России по хоккею в субботу по буллитам победила шведскую команду в матче этапа Евротура — Кубке Карьяла. В воскресенье россияне уступили команде чехам со счетом 0:3.