Российские хоккеисты по буллитам обыграли шведов в матче этапа Евротура

Сборная России по хоккею по буллитам победила шведскую команду в матче этапа Евротура—Кубке Карьяла. Встреча, прошедшая на «Хартвалл Арене» в Финляндии, завершилась со счетом 5:4 (2:0, 1:1, 1:3, 0:0, 1:0).

Шайбы забили Антон Слепышев (11), Дамир Жафяров (15), Кирилл Семенов (35), Никита Сошников (52) — Карл Клингберг (30), Микаэль Викстранд (49), Френдрик Хандемарк (54), Никлас Ханссон (58). Победный буллит реализовал Никита Сошников.

В первом матче сборная Россия проиграла Финляндии со счетом 3:4. В турнирной таблице Кубка российская сборная находится на третьем месте с двумя очками, сборная Швеции — на четвертом с одним очком. На первом и втором месте — Чехия и Финляндия с тремя очками у каждой команды.

Подробнее о матче российской и финской хоккейных команд — в материале “Ъ” «Сборная России уступила, но победила».