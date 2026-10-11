Минобороны отчиталось об ударе по дата-центру в Одессе и сухогрузу в Черном море
11.10.2026, 08:30
Вооруженные силы России ночью нанесли удары по дата-центру «Тенет» в Одессе, который ВСУ использовали для обработки, передачи и хранения данных. В порту Черноморск был поражен сухогруз, доставлявший военные грузы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по дата-центрам на территории Украины с середины сентября. Российские военные атаковали, среди прочего, объекты «Киевстар», «Омега Телеком», «УкрТелеком», «ДримЛайн» и «АТМ Укрсиббанка».