Анна Щербакова проложила путь в финал Гран-при

Два первых и одно третье место заняли российские фигуристы на четвертом этапе Гран-при в китайском городе Чунцине. Женский турнир завершился уверенной победой Анны Щербаковой, которая первой из участниц серии прошла в ее финал. Другая российская участница Елизавета Туктамышева, после короткого проката бывшая четвертой, в итоге поднялась на одну позицию выше, чего недостаточно для попадания в шестерку финалисток. Первый шаг на пути к финалу Гран-При, который 5-8 декабря пройдет в Турине, сделали одержавшие победу танцоры Виктория Синицина—Никита Кацалапов.

Две россиянки поднялись в Чунцине на пьедестал. Анна Щербакова как победительница этапа Гран-при на верхнюю его ступень, Елизавета Туктамышева — на третью. 15-летняя Щербакова, выигравшая свой первый во взрослом сезоне этап серии три недели назад в Лас-Вегасе, здесь снова лидировала после короткой программы. А сегодня за очередной практически безукоризненный произвольный прокат с двумя лутцами в четыре оборота — самыми сложными прыжками, которые дважды в одной программе не исполняют даже мужчины, получила 152,53 балла и заняла первое место с общей суммой 226,04. Сама фигуристка, правда, не считает свое выступление идеальным. Были моменты, говорит, которые могла сделать и лучше. Видимо, поэтому она испытала облегчение, когда музыка, наконец, смолкла. «Я сильно нервничала перед ним, поэтому обрадовалась, когда все осталось позади»,— сказала чемпионка России.

Второй в итоге осталась японка Сатоко Мияхара (211,18), прыжками в четыре оборота не владеющая в принципе, зато покорившая зрителей и судей исполнением произвольной программы на музыку Альфреда Шнитке к фильму «Список Шиндлера».

Елизавета Туктамышева, которая из-за срыва двух прыжков в короткой программе (в том числе тройного акселя) откатилась на четвертую позицию, в произвольной справилась сразу с двумя акселями в 3,5 оборота и в этом виде двоеборья японку обошла.

Однако суммарная оценка Мияхары за обе программы оказалась выше, чем у россиянки (209,10). Туктамышева завершила выступление в серии, имея в активе два третьих места — в Лас-Вегасе и Чунцине. А чтобы попасть в число шести финалисток серии и выступить в декабря в Италии, экс-чемпионке мира было необходимо стать здесь минимум второй. «Я хочу докатать сезон стабильно, с хорошими прокатами, а дальше посмотрим, что получится,— цитирует фигуристку ТАСС.— Хочу себе доказать, что несколько сезонов подряд могу выступать хорошо. А пунктика насчет чемпионата мира у меня уже нет. Просто наслаждаюсь тем, что есть».

Серебряные призеры чемпионата мира в танцах на льду Виктория Синицина—Никита Кацалапов, лидировавшие в пятницу после ритм-танца в китайском городе Чунцине, в субботу в произвольном уступили первенство американцам Мэдисон Чок—Эвану Бейтсу. Тем не менее, с суммарной оценкой в 209,90 балла впервые в своей совместной карьере россияне выиграли-таки этап Гран-при в Китае. В сезоне-2017/18 они дважды становились третьими, в сезоне-2018/19 были дважды вторыми, как и в финале прошлогодней серии. Чок и Бейтс (208,55) заработали серебро, канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри—Николай Соренсен (190,74) — бронзу.

Перед первым для них в нынешнем этапом Гран-при, который прошел в Китае, фигуристы рассказали об изменениях, которые в спешном порядке внесли в произвольную программу. Видимо поэтому ее первое исполнение на публике оказалось не безошибочным, а прокат дуэту дался тяжело. Тем не менее, фигуристы уверены, что изменения себя оправдали. «Вся концовка была изменена, и, думаю, она получилась хорошей,— сказал Никита Кацалапов.— К сожалению, прокат был не плохим, а именно тяжелым. Не все получилось чисто, за что получили балл штрафа. В целом, мы не очень довольны, но удовлетворены тем, как боролись, и больше таких ошибок, как сегодня, не допустим». Вторым для дуэта этапом Гран-при станет московский 15-17 ноября.

Вера Мухина