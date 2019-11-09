Подозреваемый в убийстве историк СПбГУ оформил явку с повинной

Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве женщины в квартире в Санкт-Петербурге, оформил явку с повинной, сообщил «РИА Новости» его адвокат Александр Почуев. По его словам, господин Соколов также сделал чистосердечное признание.

Мера пресечения Олегу Соколову может быть избрана в воскресенье, 10 ноября. «Все зависит от состояния его здоровья»,— пояснил господин Почуев, добавив, что доцент остается в больнице.

Преподавателя СПбГУ достали из реки, в его рюкзаке обнаружили две женские руки. Он был задержан и госпитализирован в одну из городских больниц с переохлаждением. Историк подозревается в убийстве выпускницы вуза, с которой сожительствовал.

Господин Соколов специализируется на военной истории Франции и является основоположником военно-исторической реконструкции в России. Он был награжден французским орденом Почетного легиона.