Главные новости к утру 11 октября
При ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 человек
11.10.2026, 07:10
Дата-центр «Яндекса» во Владимире атаковали беспилотники, его работа была полностью остановлена, сообщили в компании. Пользователи жалуются на работу сервисов «Яндекса».
США в попытках склонить Россию к частичному перемирию с Украиной предложили Москве экономические уступки, сообщает The New York Times. В частности, Вашингтон допускает разблокировку заблокированных на Западе российских активов на «миллиарды долларов».
Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала дизельную сделку России и США и анонсировала новые санкции против Москвы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пришло время выбрать нового президента. По его мнению, Владимир Зеленский мог неоднократно положить конец конфликту с Россией, но «выбирает этого не делать».