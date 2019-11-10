В ДНР заявили, что украинские силовики открыли огонь в районе участка разведения сил в Донбассе

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские силовики открыли огонь в районе участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе. Отвод сил в районе поселка начался 9 ноября, в тот же день представители ДНР сообщили, что уже завершили отвод своих сил на этом участке. Украинские силовики говорили, что намерены завершить процесс отвода войск 12 ноября.

«Зафиксирован обстрел по направлению Богдановка (находится под контролем Украины. — прим. “Ъ”) — Петровское (находится под контролем ДНР. — “Ъ”)»,— цитирует представителя ДНР в СЦКК ТАСС. Собеседник агентства заявил, что украинские силовики применяли стрелковое оружие.

Изначально разведение сил вблизи Петровского было запланировано на 4 ноября. Незадолго до этого, 1 ноября, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что отвод сил в районе Петровского откладывается из-за обстрелов. В ДНР при этом сообщили о готовности начать разведение сил 4 ноября, но Киев назвал это провокацией и объявил новую дату — 8 ноября. В итоге, ДНР предложила перенести разведение сил на 9 ноября.

О провале очередной попытки развести силы в Петровском — в материале “Ъ” «Разведение войск под Донецком сорвал выстрел».