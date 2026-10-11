Пожар произошел при ударе беспилотников по инфраструктуре в пригороде Владимира

При ударе беспилотников по инфраструктуре в пригороде Владимира произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Людей эвакуируют из домов, которые находятся рядом с целью атаки.