Пожар произошел при ударе беспилотников по инфраструктуре в пригороде Владимира
11.10.2026, 07:36
При ударе беспилотников по инфраструктуре в пригороде Владимира произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Людей эвакуируют из домов, которые находятся рядом с целью атаки.
«Информации о пострадавших на этот час нет. Разрушений жилых домов удалось избежать»,— написал господин Авдеев в Telegram.
При ударах произошло отключение двух подстанций, которые снабжают электроэнергией 5 тыс. человек. Свет вернут по резервной схеме после ликвидации угрозы, добавил губернатор.
Ранее компания «Яндекс» сообщила, что ее дата-центр во Владимире был атакован беспилотниками. Его работа была полностью остановлена.