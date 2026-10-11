Премьер-министр Эстонии пожаловался на смену позиции США по российскому топливу

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого объявили о соглашении по дизельному топливу. Минфин США оперативно оформил временное разрешение на поставки в обход санкций сроком до 7 апреля будущего года, а российское правительство, в свою очередь, ослабило запрет на экспорт топлива.