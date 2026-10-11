Премьер-министр Эстонии пожаловался на смену позиции США по российскому топливу
11.10.2026, 06:59
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал раскритиковал решение США заключить сделку с Россией по дизелю. По его мнению, она подрывает политику экономического давления на Кремль и противоречит позиции Запада.
«Та линия, которую Америка обычно держала и которой мы продолжаем придерживаться, была простой: не покупать энергоносители у России и оставлять Путина без денег... Американцы долго убеждали Европу не покупать российские ресурсы. Эта линия мне гораздо ближе»,— сказал господин Михал (цитата по ERR).
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого объявили о соглашении по дизельному топливу. Минфин США оперативно оформил временное разрешение на поставки в обход санкций сроком до 7 апреля будущего года, а российское правительство, в свою очередь, ослабило запрет на экспорт топлива.