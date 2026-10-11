Суд заменил реальный срок на условный фигуранту дела о поставках бронежилетов

Портянников признан виновным в посредничестве при передаче взяток должностным лицам Минобороны за заключение контракта с ГК «Пикет» на поставку средств индивидуальной бронезащиты. Ранее главный фигурант дела — гендиректор компании Андрей Есипов — получил девять лет колонии со штрафом 800 тыс. рублей, а финансовый директор Виктория Антонова и глава службы безопасности Михаил Кальченко получили от семи до десяти лет лишения свободы. Кроме того, суд признал Есипова ответчиком по иску оборонного ведомства о возмещении ущерба.