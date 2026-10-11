Суд заменил реальный срок на условный фигуранту дела о поставках бронежилетов
11.10.2026, 06:12
Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту дела о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны РФ Вячеславу Портянникову, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. Реальный семилетний срок за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере заменен на условный с испытательным сроком в четыре года. Портянников ранее заключил досудебное соглашение со следствием, а также полностью признал вину.
Портянников признан виновным в посредничестве при передаче взяток должностным лицам Минобороны за заключение контракта с ГК «Пикет» на поставку средств индивидуальной бронезащиты. Ранее главный фигурант дела — гендиректор компании Андрей Есипов — получил девять лет колонии со штрафом 800 тыс. рублей, а финансовый директор Виктория Антонова и глава службы безопасности Михаил Кальченко получили от семи до десяти лет лишения свободы. Кроме того, суд признал Есипова ответчиком по иску оборонного ведомства о возмещении ущерба.
Сделка с Минобороны предусматривала поставку в зону СВО 20 тыс. бронежилетов и кевларовых касок компанией «Пикет», которая до этого специализировалась на строительстве и пошиве одежды. Позже выяснилось, что переданные бронежилеты не обеспечивали заявленной контрактом противоосколочной защиты. Общий ущерб от поставки непригодных бронежилетов превысил 2 млрд руб.