В Донбассе началось разведение сил в Петровском

Разведение сил в районе населенного пункта Петровское стартовало 9 ноября. Как сообщает «Интерфакс». Сигнальную ракеты выпустили обе стороны: сначала самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР), а потом украинские военные.

Как сообщил журналистам заместитель командующего штабом силовой операции в Донбассе Богдан Бондар, украинские военные отойдут в каких-то зонах на 600 м, а где-то на расстояние до 1 км. «Украинская сторона перемещается на определенные ранее позиции»,— сказал господин Бондар (цитата по ТАСС).

По данным штаба Операции объединенных сил, разведение сил в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское началось в 12:00. Выпуск сигнальных ракет подтвердили представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

На разведение сил отводится трех суток, сообщил журналистам Руслан Якубов, руководитель представительства самопровозглашенной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК).

«Подразделения с нашей стороны не значительные, мы можем уложиться в одни сутки. С украинской стороны запросили все трое суток на проведение данных мероприятий»,— сказал господин Якубов (цитата по «РИА Новости»).

Москва рассчитывает на то, что разведение сил пройдет успешно, сообщил журналистам полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов. «Надеюсь, что мы не увидим новых киевских попыток сорвать выполнение договоренностей об отводе сил»,— сказал господин Грызлов (цитата по «Интерфаксу»).

Изначально разведение сил вблизи Петровского было запланировано на 4 ноября. Однако незадолго до этого, 1 ноября, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что отвод сил в районе Петровского откладывается из-за обстрелов. В ДНР при этом сообщили о готовности начать разведение сил 4 ноября, но Киев назвал это провокацией и объявил новую дату — 8 ноября. ДНР предложила начать разведение сил в районе Петровского 9 ноября.

О том, как провалилась очередная попытка развести силы в Петровском, читайте в материале “Ъ” «Разведение войск под Донецком сорвал выстрел».