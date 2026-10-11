Фицо заявил о наивности руководства ЕС после топливной сделки России и США
11.10.2026, 08:23
Сделка глав США и России о поставках российского дизельного топлива показывает наивность политического руководства Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«У США будет более дешевая нефть, а у России — поступления в бюджет. А нам в ЕС в награду за ненавистную военную политику, санкции и нравоучения дают дизельное топливо за три евро, может быть, даже его нехватку», — написал господин Фицо.
Премьер-министр Словакии добавил, что считает правильными действия правительства своей страны, которая «не является послушным слугой» и у которой «хватает смелости заниматься политикой на всех четырех сторонах света».
Владимир Путин и Дональд Трамп объявили о сделке по дизелю после телефонного разговора 9 октября. Минфин США оформил временное разрешение на поставки в обход санкций до 7 апреля 2027 года, а российское правительство ослабило запрет на экспорт топлива.
Сделку раскритиковал премьер-министр Эстонии, который заявил, что она противоречит позиции Запада. Премьер-министр Словакии указывал на высокие цены и большие проблемы с нефтью и топливом на европейском рынке и отмечал, что предстоящая зима будет тяжелой.