Разведение войск под Донецком сорвал выстрел

После успешного разведения войск в районе поселка Золотое Луганской области процесс мирного урегулирования в Донбассе вновь постигла неудача. Аналогичный процесс на пилотном участке в Донецкой области должен был начаться в понедельник, но был сорван из-за нарушения режима тишины. Если в течение недели новых обстрелов не будет, Киев намерен начать процесс в пятницу. Однако власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) посчитали такое решение саботажем мирного процесса.

О том, что разведение войск Украины и ДНР должно начаться 4 ноября, на прошлой неделе заявляли и в Киеве, и Донецке. «Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели — должно быть семь дней тишины,— то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском»,— говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Впрочем, уже тогда “Ъ” отмечал, что соблюсти правило о «семи днях тишины», начав разведение 4 ноября, было попросту невозможно. Согласно отчетам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, последнее нарушение режима полного прекращения огня на этом участке было зафиксировано 30 октября. «Находясь в населенном пункте Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), команда СММ слышала два выстрела из стрелкового оружия на расстоянии около 1–2 км к юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского)»,— говорится в отчете, описывающем события того дня. Именно этим украинские военные объяснили свою неготовность приступить к процессу разведения в понедельник.

О том, что дата начала разведения может быть изменена, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял еще 1 ноября. Выступая в тот день на брифинге, он сообщил, что противник нарушает режим тишины, и это может стать причиной пересмотра порядка отвода сил. Но окончательно о срыве процесса было объявлено только в понедельник.

«Главари самопровозглашенных квазиобразований не соблюдают минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон»,— заявили утром в штабе украинской операции объединенных сил (ООС; ранее она называлась АТО), комментируя сообщение властей ДНР о готовности приступить к разведению немедленно.

Вскоре после публикации этого заявления представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик выступил с обращением ко всем сторонам конфликта, в котором призвал к скорейшему разведению войск на последнем из ранее намеченных участков: «Выполнение обязательств, предусмотренных рамочным решением трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств, послужит укреплению доверия между сторонами и мирному решению конфликта на востоке Украины».

Впрочем, дата новой попытки разведения в Петровском была назначена сразу же — 8 ноября, когда с момента последнего нарушения пройдет семь суток. «Мы уже предоставили письмо ОБСЕ, 7-го приступаем, 8-го практически разводимся»,— заявил на брифинге командующий ООС Владимир Кравченко и уточнил: — Если не будет нарушения режима тишины». Однако власти самопровозглашенной ДНР такая логика не устроила, и объявленную Киевом отсрочку они назвали «очковтирательством» и «провокацией».

Напомним, в Донецке и Москве неоднократно заявляли, что не считают необходимым выжидать семь дней без обстрелов. Эта мысль прозвучала и в заявлении постпреда ДНР в минской контактной группе Натальи Никоноровой. По ее словам, очередное откладывание разведения «наглядно демонстрирует истинную позицию нынешнего руководства Украины в вопросе выполнения мирных инициатив по урегулированию конфликта». «Сообщаем о намерении рассмотреть факт срыва украинской стороной договоренности о разведении на ближайшей встрече контактной группы в Минске»,— добавила госпожа Никонорова.

Руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, в свою очередь, обвинил украинских военных в саботаже указаний президента Зеленского.

«Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование ООС саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет»,— заявил господин Якубов.

Позицию Донецка однозначно поддержали в Москве. О том, что «Киев срывает начало процесса возобновления разведения сил и средств в Петровском», заявил постпред России в минской группе Борис Грызлов.

Тем временем вблизи поселка Золотое в Луганской области, где несколько дней назад успешно прошло разведение сил противоборствующих сторон, украинские части и саперы самопровозглашенной ЛНР приступили к разминированию нейтральной полосы. Вслед за этими стороны должны уничтожить фортификационные сооружения, оставленные на уже покинутых позициях.

«В Золотом продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами, и синхронный зеркальный демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Разминирование продлится до 9 ноября, а демонтаж — до 25 ноября»,— сообщил представитель пресс-центра штаба украинской ООС Александр Штупун.

После окончания работы саперов нейтральную полосу проверит мониторинговая миссия ОБСЕ, чтобы окончательно подтвердить разведение сил и невозможность скорого возвращения формирований обеих сторон на оставленные позиции. При этом, как уточнили украинские военные, никакой «серой зоны», где не будут действовать никакие власти, в результате разведения не образуется. «Украинской стороной будут приняты все меры, чтобы отведение сил и средств не ослабило оборонительные возможности украинских подразделений на указанных участках. Я подчеркиваю, что люди не остаются беззащитными, они не оказываются ни в каких серых зонах»,— заверил командующий ООС Владимир Кравченко.

Матвей Шиманов, Киев; Кирилл Кривошеев