У партии Зеленского «Слуга народа» сменился лидер

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», сообщают «Украинские новости». Решение было принято на съезде партии в воскресенье, 10 ноября.

Вместо Дмитрия Разумкова партию возглавил первый заместитель председателя фракции «Слуги народа» в Верховной раде Александр Корниенко, пишет издание. Решение было принято единогласно. Основными задачами партии господин Корниенко назвал местные выборы в 2020 году и обновление системы функционирования партий.

«Мы должны набрать лидеров на конкурсной основе, с использованием новых технологий. В ближайшее время мы инициируем изменения в законодательство про политические партии»,— сказал Александр Корниенко.

Новый глава украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко (слева) и председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Напомним, недавно во фракции «Слуги народа» разразился коррупционный скандал. Глава фракции Давид Арахамия заявил, что его коллег пытаются подкупить представители неких групп влияния, чтобы не допустить принятие пакета законов, которые осложняют работу офшорных компаний и вносят уточнения в процесс оценки стоимости недвижимости.

Подробнее о скандале во фракции — в материале “Ъ” «"Слуга народа" проходит проверку на прочность».