Что известно по делу преподавателя СПбГУ

9 ноября в Санкт-Петербурге из реки Мойка достали 63-летнего мужчину. В его рюкзаке нашли отпиленные женские руки и травматический пистолет. Мужчина оказался историком, доцентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым. По месту жительства преподавателя обнаружили женское тело и окровавленную пилу. Останки принадлежат выпускнице Института истории СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой сожительствовал преподаватель.

Чем известен историк Олег Соколов Читать далее

СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Олег Соколов был задержан. Он сделал чистосердечное признание и оформил явку с повинной. Историк признался, что 7 ноября поссорился с девушкой и застрелил ее. После этого он расчленил труп и попытался его утопить. Сейчас он находится в Мариинской больнице из-за переохлаждения.

Адвокат преподавателя Александр Почуев сообщил, что его подзащитному назначили психиатрическую экспертизу. Мера пресечения будет избрана в понедельник, 11 ноября.

Как пишет издание 47news, в ходе допроса подозреваемый сообщил, что планировал покончить с собой в костюме Наполеона на территории Петропавловской крепости.

Во время поисков останков тела предполагаемой жертвы доцента СПбГУ в реке Мойке водолазы обнаружили скелет другого человека. Решается вопрос о возбуждении дела не в отношении преподавателя СПбГУ, а по факту обнаружения тела.

По данным «Московского комсомольца», это не первый случай, когда от действий доцента пострадала девушка. Об угрозах со стороны Олега Соколова еще в 2008 году заявляла одна из его бывших студенток. Девушка утверждала, что была любовницей преподавателя, когда же она решила расстаться с ним, он «избил ее и попытался убить». Она написала заявление в полицию, но до суда дело так и не дошло.

Французский Институт социологических, экономических и политических наук (ISSEP) лишил историка должности в научном совете. Имя Олега Соколова также было указано в составе научного совета Российского военно-исторического общества, после появления информации об убийстве оно пропало с сайта.