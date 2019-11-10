Минкульт Украины назвал недоразумением «стандарты новостей» из указа Зеленского

Власти Украины не будут регулировать стандарты создания новостей, заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. Он назвал слова в указе президента Владимира Зеленского терминологическим недоразумением.

Глава ведомства сказал, что стандарты новостей остаются за профессиональным сообществом. «Что мы будем делать: вводить понятия опасной информации, дезинформации, недостоверной информации. Это очень важно в условиях информационной войны с Российской Федерацией и возможного финансирования некоторых СМИ со стороны страны-агрессора»,— написал господин Бородянский в Facebook.

Ранее глава государства поручил правительству разработать законопроект о стандартах для новостей. В частности, вносится предложение запретить россиянам владеть украинскими СМИ или финансировать их. В октябре 2019 года господин Бородянский предложил ввести уголовную ответственность за искажение общественного мнения.

Напомним, в России региональная мониторинговая рабочая группа Совета по правам человека при президенте России по выборам в Москве предложила ограничить «поток фейковой информации» во время выборов.

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