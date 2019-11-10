Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею уступила команде Чехии в заключительном матче этапа Евротура — Кубке Карьяла. Встреча, прошедшая на «Хартвалл Арене» в Хельсинки, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Ян Коварж (10), Лукаш Седлак (51) и Андрей Нестрашил (59).

Россияне под руководством главного тренера Алексея Кудашова проиграли два из трех матчей Кубка Карьяла. В первом матче турнира сборная России уступила финнам со счетом 3:4, во втором — обыграла шведов по буллитам (5:4). В итоговом зачете россияне займут третье или четвертое место — в зависимости от исхода матча Финляндии и Швеции, которые сыграют вечером в воскресенье.